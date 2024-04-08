PhotoResizerOK для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|216 Кб
|СКАЧАТЬ
PhotoResizerOK - это удобное приложение для уменьшения размера изображений и изменения их формата. Сохраняйте свои воспоминания на компьютере, не переживая о нехватке дискового пространства благодаря этому инструменту.
В основных возможностях приложения PhotoResizerOK:
- Уменьшайте размер изображений и изменяйте их формат, экономя место на жестком диске.
- Простой интерфейс делает использование приложения интуитивно понятным.
- Импортируйте файлы для обработки с помощью кнопки "Импорт", расположенной на вкладке "Параметры".
- Предварительный просмотр миниатюр поможет вам выбрать нужные файлы для обработки.
- Настройте степень сжатия и выберите желаемый формат (PNG, JPG или BMP).
- Сохраняйте метаданные и EXIF-информацию после конвертации.
- Дополнительные инструменты, такие как автоматическое выключение компьютера после завершения работы.
- Интеграция в систему, позволяющая добавить приложение в контекстное меню "Отправить" для быстрого доступа.
- Используйте инструмент водяных знаков для защиты интеллектуальной собственности.
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