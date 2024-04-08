PhotoResizerOK для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:216 Кб
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PhotoResizerOK скриншот № 1

PhotoResizerOK - это удобное приложение для уменьшения размера изображений и изменения их формата. Сохраняйте свои воспоминания на компьютере, не переживая о нехватке дискового пространства благодаря этому инструменту.

В основных возможностях приложения PhotoResizerOK:

  • Уменьшайте размер изображений и изменяйте их формат, экономя место на жестком диске.
  • Простой интерфейс делает использование приложения интуитивно понятным.
  • Импортируйте файлы для обработки с помощью кнопки "Импорт", расположенной на вкладке "Параметры".
  • Предварительный просмотр миниатюр поможет вам выбрать нужные файлы для обработки.
  • Настройте степень сжатия и выберите желаемый формат (PNG, JPG или BMP).
  • Сохраняйте метаданные и EXIF-информацию после конвертации.
  • Дополнительные инструменты, такие как автоматическое выключение компьютера после завершения работы.
  • Интеграция в систему, позволяющая добавить приложение в контекстное меню "Отправить" для быстрого доступа.
  • Используйте инструмент водяных знаков для защиты интеллектуальной собственности.
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