Mapit Spatial - это передовое приложение, предоставляющее многоцелевое решение для работы с пространственными данными. Оно позволяет фиксировать местоположение, определять расстояния и площади для нарисованных фигур на карте или с использованием GPS-слежения в реальном времени.

Mapit Spatial находит применение в различных областях, включая экологические изыскания, лесное хозяйство, землеустройство, дорожное строительство, сельское хозяйство, энергетику и многое другое. Оно предоставляет инструменты для управления пространственными данными, необходимые для решения задач в различных отраслях.

Основные функции Mapit Spatial:

Сбор пространственных данных в формате POINT, LINE или POLYGON.

Расчет площадей, периметров и расстояний.

Управление данными в виде проектов геопакетов.

Проектирование обследований.

Обмен данными.

Поддержка различных проекций координат.

Возможность подключения к высокоточным системам GNSS.

Экспорт и импорт данных в форматах SHP, GeoJSON, ArcJSON, KML, GPX, CSV и AutoCAD DXF.

Доступ к существующим источникам данных Geopackages и создание новых баз данных и векторных слоев.

Приложение предоставляет доступ к файловой системе устройства и требует разрешения "управление внешним хранилищем" для Android 11+. Оно просто в использовании и поддерживает новый формат файлов OGC для хранения пространственных данных.