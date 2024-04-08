Mapit Spatial для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.1.0Core | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mapit GIS LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|23,46 Мб
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Mapit Spatial - это передовое приложение, предоставляющее многоцелевое решение для работы с пространственными данными. Оно позволяет фиксировать местоположение, определять расстояния и площади для нарисованных фигур на карте или с использованием GPS-слежения в реальном времени.
Mapit Spatial находит применение в различных областях, включая экологические изыскания, лесное хозяйство, землеустройство, дорожное строительство, сельское хозяйство, энергетику и многое другое. Оно предоставляет инструменты для управления пространственными данными, необходимые для решения задач в различных отраслях.
Основные функции Mapit Spatial:
- Сбор пространственных данных в формате POINT, LINE или POLYGON.
- Расчет площадей, периметров и расстояний.
- Управление данными в виде проектов геопакетов.
- Проектирование обследований.
- Обмен данными.
- Поддержка различных проекций координат.
- Возможность подключения к высокоточным системам GNSS.
- Экспорт и импорт данных в форматах SHP, GeoJSON, ArcJSON, KML, GPX, CSV и AutoCAD DXF.
- Доступ к существующим источникам данных Geopackages и создание новых баз данных и векторных слоев.
Приложение предоставляет доступ к файловой системе устройства и требует разрешения "управление внешним хранилищем" для Android 11+. Оно просто в использовании и поддерживает новый формат файлов OGC для хранения пространственных данных.
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