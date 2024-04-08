SW Maps для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.10.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,52 Мб
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SW Maps - мобильное ГИС-приложение, разработанное для сбора, анализа и обмена географической информацией. Независимо от вашего уровня опыта - будь то профессиональная съемка с использованием специализированных инструментов или простое создание точек интереса на карте - SW Maps обеспечивает все необходимое.

С помощью приложения вы можете легко записывать точки, линии, и полигоны, а также прикреплять к ним фотографии и другие пользовательские атрибуты. Возможность работы с внешними GPS-приемниками позволяет проводить высокоточные съемки с использованием технологии RTK.

Преимущества SW Maps:

  • Запись и отображение точек, линий и полигонов на карте.
  • Запись и отображение географических объектов на фоновых картах Google Maps или Open Street Map.
  • Возможность добавления пользовательских атрибутов к объектам.
  • Поддержка различных форматов данных, включая шейп-файлы и KMZ.
  • Возможность подключения внешних GPS-приемников для высокоточной съемки.
  • Экспорт данных в форматы GeoPackage, KMZ, Shapefiles, GeoJSON и другие.

В целом, SW Maps - это удобное и мощное приложение для работы с географическими данными в любой ситуации, будь то полевые исследования, геодезические работы или просто интерес к картографии и географии.

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