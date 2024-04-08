SW Maps - мобильное ГИС-приложение, разработанное для сбора, анализа и обмена географической информацией. Независимо от вашего уровня опыта - будь то профессиональная съемка с использованием специализированных инструментов или простое создание точек интереса на карте - SW Maps обеспечивает все необходимое.

С помощью приложения вы можете легко записывать точки, линии, и полигоны, а также прикреплять к ним фотографии и другие пользовательские атрибуты. Возможность работы с внешними GPS-приемниками позволяет проводить высокоточные съемки с использованием технологии RTK.

Преимущества SW Maps:

Запись и отображение точек, линий и полигонов на карте.

Запись и отображение географических объектов на фоновых картах Google Maps или Open Street Map.

Возможность добавления пользовательских атрибутов к объектам.

Поддержка различных форматов данных, включая шейп-файлы и KMZ.

Возможность подключения внешних GPS-приемников для высокоточной съемки.

Экспорт данных в форматы GeoPackage, KMZ, Shapefiles, GeoJSON и другие.

В целом, SW Maps - это удобное и мощное приложение для работы с географическими данными в любой ситуации, будь то полевые исследования, геодезические работы или просто интерес к картографии и географии.