SW Maps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.10.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Softwel
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,52 Мб
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SW Maps - мобильное ГИС-приложение, разработанное для сбора, анализа и обмена географической информацией. Независимо от вашего уровня опыта - будь то профессиональная съемка с использованием специализированных инструментов или простое создание точек интереса на карте - SW Maps обеспечивает все необходимое.
С помощью приложения вы можете легко записывать точки, линии, и полигоны, а также прикреплять к ним фотографии и другие пользовательские атрибуты. Возможность работы с внешними GPS-приемниками позволяет проводить высокоточные съемки с использованием технологии RTK.
Преимущества SW Maps:
- Запись и отображение точек, линий и полигонов на карте.
- Запись и отображение географических объектов на фоновых картах Google Maps или Open Street Map.
- Возможность добавления пользовательских атрибутов к объектам.
- Поддержка различных форматов данных, включая шейп-файлы и KMZ.
- Возможность подключения внешних GPS-приемников для высокоточной съемки.
- Экспорт данных в форматы GeoPackage, KMZ, Shapefiles, GeoJSON и другие.
В целом, SW Maps - это удобное и мощное приложение для работы с географическими данными в любой ситуации, будь то полевые исследования, геодезические работы или просто интерес к картографии и географии.
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Admin
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