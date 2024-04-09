ShortDoorNote для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.83 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nenad Hrg
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|298 Кб
|СКАЧАТЬ
ShortDoorNote - это удобное приложение для создания и оформления заметок, которые вы хотите разместить на видном месте для всех. С его помощью вы можете быстро написать сообщение и настроить его внешний вид так, чтобы оно привлекало внимание.
Пользовательский интерфейс приложения прост и интуитивно понятен, что делает его доступным даже для тех, кто не имеет опыта работы с компьютером. Вам нужно лишь ввести текст сообщения и экспериментировать с настройками, пока не достигнете желаемого результата.
ShortDoorNote предлагает широкий выбор возможностей для кастомизации заметок. Вы можете сохранить созданные заметки для последующего использования или воспользоваться прилагаемыми образцами. Кроме того, вы можете выбирать из различных типов шрифтов, стилизовать текст курсивом, жирным или подчеркиванием, а также настраивать ориентацию страницы.
Чтобы сделать вашу заметку еще более привлекательной, приложение предоставляет возможность добавлять рамки, изменять цвет фона и текста. После завершения настройки параметров страницы и принтера, вы можете легко распечатать заметки и разместить их на видном месте.
Основные возможности ShortDoorNote:
- Создание и оформление заметок с разнообразными настройками.
- Возможность сохранения и загрузки созданных заметок.
- Выбор из множества шрифтов и стилей текста.
- Кастомизация ориентации страницы, цвета фона и текста.
- Добавление рамок для выделения заметок.
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