Topo GPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|rdzl
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11,53 Мб
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Topo GPS - это приложение, которое превращает ваш смартфон или планшет в полноценное устройство GPS с подробными топографическими картами. Независимо от вашего местоположения, Topo GPS обеспечивает доступ к детальным картам, которые могут храниться на вашем устройстве для использования в автономном режиме.
Приложение объединяет все функции обычного GPS, предлагая более детальные карты и удобный интерфейс. Точность определения местоположения составляет около 5 метров в благоприятных условиях.
Topo GPS идеально подходит для различных видов активного отдыха, таких как прогулки, походы, велосипедные и верховые прогулки, парусный спорт, геокэшинг и даже профессионального использования на открытом воздухе.
Основные возможности приложения Topo GPS:
- Покупка карт: Приложение предлагает официальные топографические карты многих стран, включая США, Великобританию, Новую Зеландию и Австралию.
- Подробные топографические карты: Включают контуры высот и подходят для различных видов активного отдыха.
- Автономный режим: Все карты региона могут быть загружены и использованы без подключения к Интернету.
- Запись и редактирование маршрутов: Возможность записи, редактирования и планирования маршрутов через точки.
- Путевые точки: Простое добавление и редактирование путевых точек с возможностью импорта и экспорта данных.
- Различные слои: Включают велосипедные маршруты и маршруты для горных велосипедов.
- Удобный ввод координат: Поддерживает различные системы координат для точного определения местоположения.
Topo GPS предлагает интуитивно понятный интерфейс с наиболее важными функциями, а также четкое руководство для пользователей. С помощью поддержки различных форматов файлов, таких как gpx, kml/kmz и csv, Topo GPS обеспечивает максимальную гибкость при обмене данными.
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Admin
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