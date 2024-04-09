Topo GPS - это приложение, которое превращает ваш смартфон или планшет в полноценное устройство GPS с подробными топографическими картами. Независимо от вашего местоположения, Topo GPS обеспечивает доступ к детальным картам, которые могут храниться на вашем устройстве для использования в автономном режиме.

Приложение объединяет все функции обычного GPS, предлагая более детальные карты и удобный интерфейс. Точность определения местоположения составляет около 5 метров в благоприятных условиях.

Topo GPS идеально подходит для различных видов активного отдыха, таких как прогулки, походы, велосипедные и верховые прогулки, парусный спорт, геокэшинг и даже профессионального использования на открытом воздухе.

Основные возможности приложения Topo GPS:

Покупка карт: Приложение предлагает официальные топографические карты многих стран, включая США, Великобританию, Новую Зеландию и Австралию.

Подробные топографические карты: Включают контуры высот и подходят для различных видов активного отдыха.

Автономный режим: Все карты региона могут быть загружены и использованы без подключения к Интернету.

Запись и редактирование маршрутов: Возможность записи, редактирования и планирования маршрутов через точки.

Путевые точки: Простое добавление и редактирование путевых точек с возможностью импорта и экспорта данных.

Различные слои: Включают велосипедные маршруты и маршруты для горных велосипедов.

Удобный ввод координат: Поддерживает различные системы координат для точного определения местоположения.

Topo GPS предлагает интуитивно понятный интерфейс с наиболее важными функциями, а также четкое руководство для пользователей. С помощью поддержки различных форматов файлов, таких как gpx, kml/kmz и csv, Topo GPS обеспечивает максимальную гибкость при обмене данными.