Land Map для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Демо версия
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10,88 Мб
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Land Map - это удобное приложение для геодезистов, которое обеспечивает точный и эффективный сбор данных для геоинформационных систем (ГИС), а также анализа и обработки данных.

Основные возможности приложения:

  • Расчет площади и расстояния с высокой точностью.
  • Сбор данных ГИС с использованием различных форматов файлов, включая CSV, KML и GeoJSON.
  • Опрос с использованием изображений для любого местоположения с возможностью экспорта данных.
  • Использование одного набора атрибутов в нескольких опросах.
  • GPS-калькулятор площади суши для более точного определения географических параметров.
  • Импорт атрибутов из других проектов или устройств для удобного использования.
  • Возможность обработки данных с помощью таких программ, как ArcGIS, ArcGIS Online и QGIS.
  • Поддержка различных типов карт, включая топографические, ортофотокарты и геологические съемки.
  • Четыре метода сбора данных: GPS/GNSS-локация, местоположение курсора на карте, GIS Tracker и точечная проекция с использованием угла и расстояния.
  • Экспорт данных ГИС в форматах CSV, KML и GeoJSON.
  • Использование внешнего GPS/GNSS для повышения точности сбора данных.
  • Опрос на онлайн- и автономных картах ГИС с возможностью экспорта.
  • Прямой экспорт данных в облачные хранилища, такие как Dropbox, Google Drive, а также на FTP-сервер.
  • Импорт точечных, линейных и многоугольных слоев из файлов CSV, KML или GeoJSON.
  • Просмотр нескольких слоев одновременно для более удобного анализа данных.
  • Экспорт данных в форматы .SHP и GPX.
  • Создание новых объектов и измерение их параметров, таких как площадь, длина и периметр.
  • Управление резервными копиями данных для обеспечения их сохранности.
  • Работа с моделью GEOID для повышения точности геопозиционирования.
  • Получение ложного местоположения из сторонних приложений.
  • Использование системы координат Geoid EGM96 для более точного позиционирования.
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