Land Map для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PoloSoftech
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10,88 Мб
|СКАЧАТЬ
Land Map - это удобное приложение для геодезистов, которое обеспечивает точный и эффективный сбор данных для геоинформационных систем (ГИС), а также анализа и обработки данных.
Основные возможности приложения:
- Расчет площади и расстояния с высокой точностью.
- Сбор данных ГИС с использованием различных форматов файлов, включая CSV, KML и GeoJSON.
- Опрос с использованием изображений для любого местоположения с возможностью экспорта данных.
- Использование одного набора атрибутов в нескольких опросах.
- GPS-калькулятор площади суши для более точного определения географических параметров.
- Импорт атрибутов из других проектов или устройств для удобного использования.
- Возможность обработки данных с помощью таких программ, как ArcGIS, ArcGIS Online и QGIS.
- Поддержка различных типов карт, включая топографические, ортофотокарты и геологические съемки.
- Четыре метода сбора данных: GPS/GNSS-локация, местоположение курсора на карте, GIS Tracker и точечная проекция с использованием угла и расстояния.
- Экспорт данных ГИС в форматах CSV, KML и GeoJSON.
- Использование внешнего GPS/GNSS для повышения точности сбора данных.
- Опрос на онлайн- и автономных картах ГИС с возможностью экспорта.
- Прямой экспорт данных в облачные хранилища, такие как Dropbox, Google Drive, а также на FTP-сервер.
- Импорт точечных, линейных и многоугольных слоев из файлов CSV, KML или GeoJSON.
- Просмотр нескольких слоев одновременно для более удобного анализа данных.
- Экспорт данных в форматы .SHP и GPX.
- Создание новых объектов и измерение их параметров, таких как площадь, длина и периметр.
- Управление резервными копиями данных для обеспечения их сохранности.
- Работа с моделью GEOID для повышения точности геопозиционирования.
- Получение ложного местоположения из сторонних приложений.
- Использование системы координат Geoid EGM96 для более точного позиционирования.
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