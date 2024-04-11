Flight Tracker & Flight Radar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rocketech Apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,5 Мб
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Flight Tracker & Flight Radar - это удобное и полезное приложение для отслеживания рейсов, предназначенное как для путешественников, так и для любителей авиации.
Для путешественников, приложение предлагает удобное отслеживание рейсов в реальном времени, обновления о выходе на посадку, времени прибытия и других событиях, что позволяет избежать стресса и контролировать свое путешествие.
Также, пользователи могут легко отслеживать полеты своих друзей и семьи, получая мгновенные оповещения об изменениях статуса рейсов, что обеспечивает душевное спокойствие и возможность быть в курсе каждого этапа путешествия своих близких.
Для любителей авиации, приложение предоставляет подробную информацию о типах самолетов, высоте, скорости и других аспектах полета, что помогает углубиться в мир авиации и удовлетворить любопытство.
А для работников авиационной отрасли, это незаменимый инструмент для оптимизации рабочего процесса и улучшения обслуживания клиентов. Полная информация о рейсах и аэропортах, а также обновления в режиме реального времени, делают каждое взаимодействие с пассажирами более эффективным.
Основные возможности приложения:
- Отслеживание рейсов в реальном времени.
- Получение мгновенных оповещений об изменениях статуса рейсов.
- Подробная информация о типах самолетов, высоте и скорости полета.
- Доступ к информации о рейсах и аэропортах для работников авиационной отрасли.
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