Batch HEIC to JPG Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
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Размер:6.48 Мб
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Batch HEIC to JPG Converter скриншот № 1

Batch HEIC to JPG Converter - это удобное приложение для конвертации изображений из формата HEIC, используемого Apple, в формат JPG. Оно предоставляет простой и надежный способ перевода файлов в пакетном режиме, что значительно упрощает процесс работы с мультимедийными данными.

Одним из основных преимуществ Batch HEIC to JPG Converter является его простой и лаконичный дизайн. Интерфейс приложения минималистичен, что делает его использование интуитивно понятным даже для новичков. Для добавления файлов достаточно просто перетащить их на интерфейс программы, что упрощает процесс подготовки к конвертации.

Помимо конвертации форматов изображений, приложение также предлагает возможность изменения размера изображений в процессе конвертации. Эта функция обеспечивает дополнительную гибкость при работе с файлами, позволяя настраивать размер изображений с учетом конкретных потребностей пользователя.

Хотя приложение не обладает расширенными функциональными возможностями, такими как просмотр каталогов или предварительный просмотр списка файлов, его простота и надежность делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет эффективный способ конвертировать изображения без лишних сложностей.

Основные возможности приложения Batch HEIC to JPG Converter:

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Поддержка конвертации изображений из формата HEIC в JPG.
  • Возможность пакетной обработки файлов.
  • Возможность изменения размера изображений в процессе конвертации.
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Отзывы о программе Batch HEIC to JPG Converter

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