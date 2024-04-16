Batch HEIC to JPG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PDFZilla.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.48 Мб
|СКАЧАТЬ
Batch HEIC to JPG Converter - это удобное приложение для конвертации изображений из формата HEIC, используемого Apple, в формат JPG. Оно предоставляет простой и надежный способ перевода файлов в пакетном режиме, что значительно упрощает процесс работы с мультимедийными данными.
Одним из основных преимуществ Batch HEIC to JPG Converter является его простой и лаконичный дизайн. Интерфейс приложения минималистичен, что делает его использование интуитивно понятным даже для новичков. Для добавления файлов достаточно просто перетащить их на интерфейс программы, что упрощает процесс подготовки к конвертации.
Помимо конвертации форматов изображений, приложение также предлагает возможность изменения размера изображений в процессе конвертации. Эта функция обеспечивает дополнительную гибкость при работе с файлами, позволяя настраивать размер изображений с учетом конкретных потребностей пользователя.
Хотя приложение не обладает расширенными функциональными возможностями, такими как просмотр каталогов или предварительный просмотр списка файлов, его простота и надежность делают его привлекательным выбором для тех, кто ищет эффективный способ конвертировать изображения без лишних сложностей.
Основные возможности приложения Batch HEIC to JPG Converter:
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Поддержка конвертации изображений из формата HEIC в JPG.
- Возможность пакетной обработки файлов.
- Возможность изменения размера изображений в процессе конвертации.
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...
Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...
Отзывы о программе Batch HEIC to JPG Converter
Admin
Отзывов о программе Batch HEIC to JPG Converter 1.1.0.0 пока нет, можете добавить...