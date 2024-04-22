EZ Volume Normalizer - это неотъемлемый инструмент для всех, кто ценит качественное звучание аудио на платформе Windows. Это умное программное обеспечение обеспечивает точный контроль над громкостью, гарантируя постоянный звук благодаря интуитивно понятному анализатору громкости.

Вы сможете наглядно отслеживать изменения громкости с течением времени благодаря графику анализатора громкости/времени и выбирать предпочтительную звуковую карту для обработки звука. Прецизионно настраивайте входные сигналы, мастер-громкость и параметр обратного хода лимитера, чтобы достичь оптимальных результатов. С приложением EZ Volume Normalizer ваше аудио будет всегда четким и сбалансированным, будь то музыка, подкасты или контент для медиа.

Основные возможности приложения EZ Volume Normalizer:

Нормализация громкости: Повышение качества звука путем нормализации и ограничения основной громкости Windows.

Анализатор громкости: Обеспечивает равномерное звучание через анализ громкости.

График анализатора громкости/времени: Визуализирует изменения громкости звука во времени.

Управление задержкой и медленностью: Точная настройка для достижения оптимальных результатов.

Выбор звуковой карты: Обработка звука с выбранной звуковой карты.

Управление входным сигналом: Точная настройка для оптимального звукового баланса.

Регулировка основной громкости: Настройка общей громкости по вашему вкусу.

Параметр обратного хода лимитера: Достигайте желаемых аудиоэффектов.

Измерение децибел: Обеспечивает оптимальный уровень звука с точным измерением децибел.

Предустановки: Сохраняйте и загружайте предустановки для различных аудиосценариев.

Улучшение качества звука: Обеспечивает чистый и сбалансированный звук без искажений.