HTTP Requester для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4.18 Мб
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Vovsoft HTTP Requester - это простой, но мощный инструмент, предназначенный для оптимизации процесса отправки пакетных HTTP-запросов и получения ответов. Если вы разработчик, тестировщик или просто человек, желающий взаимодействовать с веб-сервисами, это интуитивно понятное приложение позволит вам без труда создавать и анализировать HTTP/HTTPS-запросы с точностью и легкостью.

Особенности Vovsoft HTTP Requester:

  • Удобный интерфейс: Программа обладает интуитивно понятным и удобным интерфейсом, что делает ее доступной как для начинающих, так и для опытных пользователей. Простой дизайн позволяет быстро разобраться в функционале и приступить к работе в кратчайшие сроки.
  • Настраиваемые запросы: Создавайте HTTP-запросы в соответствии с вашими потребностями, поддерживая методы GET, POST, HEAD и множество параметров. Настройте запросы так, чтобы они соответствовали вашим потребностям.
  • Импорт и экспорт: Экономьте время, импортируя существующие запросы или экспортируя их для дальнейшего использования. Программное обеспечение поддерживает формат CSV, обеспечивая совместимость с вашим рабочим процессом.
  • Поддержка прокси-серверов: Благодаря поддержке нескольких прокси-серверов пользователи могут направлять свои HTTP-запросы через прокси-серверы. Такая гибкость позволяет использовать различные IP-адреса и местоположение серверов, удовлетворяя особые требования, такие как географическая доступность или эффективное распределение рабочей нагрузки.
  • Поддержка файлов cookie: Эта функция позволяет программе отправлять файлы cookie по мере необходимости во время взаимодействия с веб-серверами. Передавая cookies, программное обеспечение обеспечивает постоянство сеансов и аутентификацию при многократных запросах.
  • Многопоточность: Возможность параллельной обработки данных повышает эффективность, сокращает время обработки и увеличивает общую производительность.
  • RegEx: Извлечение текста с веб-сайтов с помощью любого введенного регулярного выражения.
  • Настройка пользовательского агента: Адаптируйтесь к различным веб-средам, изменяя пользовательский агент для ваших запросов. Эта функция позволяет имитировать различные браузеры или устройства, обеспечивая более универсальное и реалистичное взаимодействие с веб-службами.
  • Поддержка HTTPS: Безопасный протокол передачи гипертекста (HTTPS) - это защищенная версия HTTP. Программное обеспечение предлагает поддержку SSL/TLS с помощью OpenSSL.
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