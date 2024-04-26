Folder Splitter для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.36 Мб
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Folder Splitter скриншот № 1

VOVSOFT - Folder Splitter - это удобное приложение для разделения больших папок на более мелкие. Иногда возникает необходимость разделить обширные хранилища на более управляемые части, и Folder Splitter делает это легко и быстро.

Основной фокус приложения на функциональности, что отражается в его простом интерфейсе и интуитивно понятных опциях. Выберите большую папку, укажите место назначения для создания меньших папок и выберите режим: копирование или перемещение. После завершения операции, исходная папка может быть удалена в случае перемещения.

VOVSOFT - Folder Splitter предлагает три основных критерия разделения: размер, количество и дата. Это дает возможность управлять размером и содержанием новых папок в соответствии с вашими потребностями. Дополнительно можно использовать дату создания, модификации и доступа файлов как критерий разделения.

Программа обеспечивает простое и быстрое разделение папок, освобождая вас от рутинной работы по перемещению файлов вручную. Эффективное использование критериев разделения позволяет сократить время, затрачиваемое на этот процесс, особенно при работе с большими объемами данных.

Основные возможности приложения VOVSOFT - Folder Splitter:

  • Разделение по размеру: Вы можете определить максимальный размер каждой из новых папок, что особенно удобно при создании резервных копий на CD/DVD-дисках.
  • Разделение по количеству файлов: Установите ограничение на количество файлов в каждой результирующей папке.
  • Разделение по дате: Выберите формат даты и отсортируйте файлы по дате создания, изменения или доступа.
  • Разделение по расширению: Группируйте файлы с одинаковым расширением в отдельные папки.

Опция "Включить вложенные папки" обеспечивает организацию содержимого всех вложенных папок в рамках выбранных критериев.

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