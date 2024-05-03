FLV to MP3 Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.0.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
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Размер:16.84 Мб
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FLV to MP3 Converter скриншот № 1

FLV to MP3 Converter - приложение с названием, говорящим само за себя, которое позволяет извлекать аудиопоток из файлов формата FLV и сохранять его в MP3 и WAV форматах.

Интерфейс инструмента прост и интуитивно понятен. Вы можете добавлять файлы через браузер файлов, древовидное представление или просто перетаскивать их. Программа поддерживает обработку нескольких файлов одновременно.

Основные возможности приложения:

  • Извлечение аудио из файлов FLV и сохранение в форматах MP3 и WAV.
  • Просмотр информации о видео: название, формат, местоположение, продолжительность и статус.
  • Настройка параметров аудио: частота дискретизации, режим канала, битрейт.
  • Возможность использовать исходную папку для сохранения результатов, открытие папки после конвертации и запрос подтверждения перед перезаписью файлов.
  • Просмотр свойств файлов и удаление файлов из очереди.

FLV to MP3 Converter эффективно использует ресурсы компьютера, обеспечивает быструю конвертацию видео и имеет отзывчивый интерфейс. Также доступна справка для пользователей. Качество аудиофайлов на выходе высокое, а программа стабильно работает без зависаний или ошибок.

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