FLV to MP3 Converter - приложение с названием, говорящим само за себя, которое позволяет извлекать аудиопоток из файлов формата FLV и сохранять его в MP3 и WAV форматах.

Интерфейс инструмента прост и интуитивно понятен. Вы можете добавлять файлы через браузер файлов, древовидное представление или просто перетаскивать их. Программа поддерживает обработку нескольких файлов одновременно.

Основные возможности приложения:

Извлечение аудио из файлов FLV и сохранение в форматах MP3 и WAV.

Просмотр информации о видео: название, формат, местоположение, продолжительность и статус.

Настройка параметров аудио: частота дискретизации, режим канала, битрейт.

Возможность использовать исходную папку для сохранения результатов, открытие папки после конвертации и запрос подтверждения перед перезаписью файлов.

Просмотр свойств файлов и удаление файлов из очереди.

FLV to MP3 Converter эффективно использует ресурсы компьютера, обеспечивает быструю конвертацию видео и имеет отзывчивый интерфейс. Также доступна справка для пользователей. Качество аудиофайлов на выходе высокое, а программа стабильно работает без зависаний или ошибок.