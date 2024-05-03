FLV to MP3 Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.84 Мб
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FLV to MP3 Converter - приложение с названием, говорящим само за себя, которое позволяет извлекать аудиопоток из файлов формата FLV и сохранять его в MP3 и WAV форматах.
Интерфейс инструмента прост и интуитивно понятен. Вы можете добавлять файлы через браузер файлов, древовидное представление или просто перетаскивать их. Программа поддерживает обработку нескольких файлов одновременно.
Основные возможности приложения:
- Извлечение аудио из файлов FLV и сохранение в форматах MP3 и WAV.
- Просмотр информации о видео: название, формат, местоположение, продолжительность и статус.
- Настройка параметров аудио: частота дискретизации, режим канала, битрейт.
- Возможность использовать исходную папку для сохранения результатов, открытие папки после конвертации и запрос подтверждения перед перезаписью файлов.
- Просмотр свойств файлов и удаление файлов из очереди.
FLV to MP3 Converter эффективно использует ресурсы компьютера, обеспечивает быструю конвертацию видео и имеет отзывчивый интерфейс. Также доступна справка для пользователей. Качество аудиофайлов на выходе высокое, а программа стабильно работает без зависаний или ошибок.
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