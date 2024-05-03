CarDiag для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:11.28 Мб
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CarDiag - это интуитивно понятное мобильное приложение, которое помогает владельцам автомобилей обнаружить поломки и освободиться от неприятного индикатора проверки двигателя. Совместимость с устройствами Bluetooth OBD2 делает его универсальным инструментом для диагностики автомобилей.

Основные возможности:

  • Автоматическая диагностика OBD2: Подключите устройство Bluetooth OBD2 к вашему автомобилю, и CarDiag предоставит вам простой и понятный список проблем, обнаруженных в вашем автомобиле.
  • Ручная диагностика: Помимо автоматической диагностики, вы можете использовать Cardiag для визуального обнаружения дефектов, таких как шумы или запахи.
  • Сброс индикатора проверки двигателя (MIL): Устали от мигающего индикатора? CarDiag позволяет вам сбросить этот неприятный признак неисправности.
  • Книга технического обслуживания: Сохраняйте записи о всех ремонтных работах, выполненных вами или специалистом, вместе с квитанциями.
  • Учебники по ремонту автомобилей и советы по покупке запчастей: Получайте советы по самостоятельному ремонту автомобиля и оценке стоимости запчастей.
  • Оценка стоимости ремонта: Узнайте, сколько будет стоить ремонт вашего автомобиля у ближайшего механика.
  • Текущее техническое обслуживание автомобиля: Проводите регулярные осмотры и проверки перед покупкой или перед поездкой.
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Отзывы о программе CarDiag

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Отзывов о программе CarDiag 1.2.2.5.0 пока нет, можете добавить...

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