Отзывов о программе CarDiag 1.2.2.5.0 пока нет, можете добавить...

Android-приложение, которое совмещает в себе функции авторадара и видеорегистратора....

CarDiag - это интуитивно понятное мобильное приложение, которое помогает владельцам автомобилей обнаружить поломки и освободиться от неприятного индикатора проверки двигателя. Совместимость с устройствами Bluetooth OBD2 делает его универсальным инструментом для диагностики автомобилей.

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