CarDiag для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Car Diagnostic App
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|11.28 Мб
|СКАЧАТЬ
CarDiag - это интуитивно понятное мобильное приложение, которое помогает владельцам автомобилей обнаружить поломки и освободиться от неприятного индикатора проверки двигателя. Совместимость с устройствами Bluetooth OBD2 делает его универсальным инструментом для диагностики автомобилей.
Основные возможности:
- Автоматическая диагностика OBD2: Подключите устройство Bluetooth OBD2 к вашему автомобилю, и CarDiag предоставит вам простой и понятный список проблем, обнаруженных в вашем автомобиле.
- Ручная диагностика: Помимо автоматической диагностики, вы можете использовать Cardiag для визуального обнаружения дефектов, таких как шумы или запахи.
- Сброс индикатора проверки двигателя (MIL): Устали от мигающего индикатора? CarDiag позволяет вам сбросить этот неприятный признак неисправности.
- Книга технического обслуживания: Сохраняйте записи о всех ремонтных работах, выполненных вами или специалистом, вместе с квитанциями.
- Учебники по ремонту автомобилей и советы по покупке запчастей: Получайте советы по самостоятельному ремонту автомобиля и оценке стоимости запчастей.
- Оценка стоимости ремонта: Узнайте, сколько будет стоить ремонт вашего автомобиля у ближайшего механика.
- Текущее техническое обслуживание автомобиля: Проводите регулярные осмотры и проверки перед покупкой или перед поездкой.
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Отзывы о программе CarDiag
Admin
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