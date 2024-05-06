Streaming Audio Recorder для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.3.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4.26 Мб
СКАЧАТЬ
Streaming Audio Recorder скриншот № 1
Streaming Audio Recorder скриншот № 2
Streaming Audio Recorder скриншот № 3

Streaming Audio Recorder - это удобное и легкое в использовании программное обеспечение, которое позволяет записывать аудио треки, подкасты, радиопередачи и другие аудиофайлы. Установка приложения проходит быстро и просто, следуя нескольким стандартным шагам. Интерфейс программы прост в освоении и понимании, что делает его доступным для пользователей с разным уровнем опыта.

Основные возможности приложения Streaming Audio Recorder:

  • Запись аудио с различных источников, включая YouTube, Spotify, SoundCloud и радиостанции Sirius.
  • Автоматическое определение формата записываемых файлов и поддержка различных форматов, таких как MP3, OGG, WAV и FLAC.
  • Возможность выбора качества и размера файла для записи.
  • Планировщик записей, позволяющий автоматически записывать аудио потоки на определенные даты и время.
  • Предоставление стандартных имен для записей, содержащих дату трансляции.

Простота использования делает это приложение привлекательным выбором для тех, кто хочет сохранить свои любимые аудио контенты и наслаждаться ими в удобное время.

ТОП-сегодня раздела "Запись звука, голоса"
 

скачать VoicemodVoicemod 2.37.1.0

Полезное приложение для геймеров и стримеров, позволяющее легко изменять голос в режиме...

скачать Free Audio RecorderFree Audio Recorder 10.1.0

Free Audio Recorder позволяет одновременно записывать звук с компьютера и микрофона. Программа...

скачать DictaphoneDictaphone 1.0.45.226

Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио...

скачать HitPaw Voice ChangerHitPaw Voice Changer 1.0.0

Приложение для изменения голоса в реальном времени, которое позволит вам с легкостью...

скачать Free CD to MP3 ConverterFree CD to MP3 Converter 5.3

CD to MP3 Freeware - Программа для декодирования Audio CD в MP3. Позволяет конвертировать музыкальные...

скачать AV Voice Changer DiamondAV Voice Changer Diamond 9.5.33

AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому....

Отзывы о программе Streaming Audio Recorder

Admin

Отзывов о программе Streaming Audio Recorder 3.3.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв