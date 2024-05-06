Streaming Audio Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.3.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4.26 Мб
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Streaming Audio Recorder - это удобное и легкое в использовании программное обеспечение, которое позволяет записывать аудио треки, подкасты, радиопередачи и другие аудиофайлы. Установка приложения проходит быстро и просто, следуя нескольким стандартным шагам. Интерфейс программы прост в освоении и понимании, что делает его доступным для пользователей с разным уровнем опыта.
Основные возможности приложения Streaming Audio Recorder:
- Запись аудио с различных источников, включая YouTube, Spotify, SoundCloud и радиостанции Sirius.
- Автоматическое определение формата записываемых файлов и поддержка различных форматов, таких как MP3, OGG, WAV и FLAC.
- Возможность выбора качества и размера файла для записи.
- Планировщик записей, позволяющий автоматически записывать аудио потоки на определенные даты и время.
- Предоставление стандартных имен для записей, содержащих дату трансляции.
Простота использования делает это приложение привлекательным выбором для тех, кто хочет сохранить свои любимые аудио контенты и наслаждаться ими в удобное время.
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