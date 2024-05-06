Streaming Audio Recorder - это удобное и легкое в использовании программное обеспечение, которое позволяет записывать аудио треки, подкасты, радиопередачи и другие аудиофайлы. Установка приложения проходит быстро и просто, следуя нескольким стандартным шагам. Интерфейс программы прост в освоении и понимании, что делает его доступным для пользователей с разным уровнем опыта.

Основные возможности приложения Streaming Audio Recorder:

Запись аудио с различных источников, включая YouTube, Spotify, SoundCloud и радиостанции Sirius.

Автоматическое определение формата записываемых файлов и поддержка различных форматов, таких как MP3, OGG, WAV и FLAC.

Возможность выбора качества и размера файла для записи.

Планировщик записей, позволяющий автоматически записывать аудио потоки на определенные даты и время.

Предоставление стандартных имен для записей, содержащих дату трансляции.

Простота использования делает это приложение привлекательным выбором для тех, кто хочет сохранить свои любимые аудио контенты и наслаждаться ими в удобное время.