Hiby Music - это бесплатное приложение для воспроизведения музыки высокого качества, специально разработанное для аудиофилов.

Это приложение поддерживает такие форматы, как DXD, DoP, собственный DSD и музыку с разрешением 384 кГц и глубиной цвета 32 бита для прямого вывода на USB-усилитель. Поддерживается также формат DSD256, обеспечивая высококачественное воспроизведение вашей музыки.

Новая функция настройки MESB (Mage Sound 8-ball Tuning) позволяет настраивать звук с помощью нескольких алгоритмов, основанных на параметрическом эквалайзере (PEQ) и настройке звукового поля. Это дает вам возможность создать самый комфортный звук для вашего восприятия.

Hiby Music также поддерживает функцию HiByLink, которая работает как клиент и сервер. Вы можете управлять плеерами Hiby и другими продуктами этой компании через мобильные устройства, что делает управление вашей музыкой более удобным и гибким.

Среди других функций приложения - поддержка формата LHDC (HWA) HD Bluetooth и более стабильная и мощная архитектура USB Audio.

Основные возможности приложения Hiby Music: