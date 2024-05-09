Программы для Android » Аудио, Звук » Плееры » HiBy Music 4.2.9 International build 5572

HiBy Music для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.9 International build 5572 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43.41 Мб
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Hiby Music - это бесплатное приложение для воспроизведения музыки высокого качества, специально разработанное для аудиофилов.

Это приложение поддерживает такие форматы, как DXD, DoP, собственный DSD и музыку с разрешением 384 кГц и глубиной цвета 32 бита для прямого вывода на USB-усилитель. Поддерживается также формат DSD256, обеспечивая высококачественное воспроизведение вашей музыки.

Новая функция настройки MESB (Mage Sound 8-ball Tuning) позволяет настраивать звук с помощью нескольких алгоритмов, основанных на параметрическом эквалайзере (PEQ) и настройке звукового поля. Это дает вам возможность создать самый комфортный звук для вашего восприятия.

Hiby Music также поддерживает функцию HiByLink, которая работает как клиент и сервер. Вы можете управлять плеерами Hiby и другими продуктами этой компании через мобильные устройства, что делает управление вашей музыкой более удобным и гибким.

Среди других функций приложения - поддержка формата LHDC (HWA) HD Bluetooth и более стабильная и мощная архитектура USB Audio.

Основные возможности приложения Hiby Music:

  • Поддержка высококачественных аудиоформатов, включая DSD и музыку с высоким разрешением.
  • Настройка звука с помощью MESB для создания персонализированного звучания.
  • Управление плеерами и другими продуктами Hiby через мобильные устройства с помощью функции HiByLink.
  • Поддержка формата LHDC (HWA) HD Bluetooth.
  • Улучшенная архитектура USB Audio для стабильного и качественного воспроизведения звука.
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