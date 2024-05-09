HiBy Music для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.9 International build 5572 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|HibyMusic
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43.41 Мб
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Hiby Music - это бесплатное приложение для воспроизведения музыки высокого качества, специально разработанное для аудиофилов.
Это приложение поддерживает такие форматы, как DXD, DoP, собственный DSD и музыку с разрешением 384 кГц и глубиной цвета 32 бита для прямого вывода на USB-усилитель. Поддерживается также формат DSD256, обеспечивая высококачественное воспроизведение вашей музыки.
Новая функция настройки MESB (Mage Sound 8-ball Tuning) позволяет настраивать звук с помощью нескольких алгоритмов, основанных на параметрическом эквалайзере (PEQ) и настройке звукового поля. Это дает вам возможность создать самый комфортный звук для вашего восприятия.
Hiby Music также поддерживает функцию HiByLink, которая работает как клиент и сервер. Вы можете управлять плеерами Hiby и другими продуктами этой компании через мобильные устройства, что делает управление вашей музыкой более удобным и гибким.
Среди других функций приложения - поддержка формата LHDC (HWA) HD Bluetooth и более стабильная и мощная архитектура USB Audio.
Основные возможности приложения Hiby Music:
- Поддержка высококачественных аудиоформатов, включая DSD и музыку с высоким разрешением.
- Настройка звука с помощью MESB для создания персонализированного звучания.
- Управление плеерами и другими продуктами Hiby через мобильные устройства с помощью функции HiByLink.
- Поддержка формата LHDC (HWA) HD Bluetooth.
- Улучшенная архитектура USB Audio для стабильного и качественного воспроизведения звука.
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