Aspia Remote Desktop для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Администрирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.04 Мб
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Aspia Remote Desktop - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, разработанное для удаленного управления рабочим столом в реальном времени и передачи файлов.

С помощью Aspia вы можете создавать собственную инфраструктуру обхода NAT, используя маршрутизаторы и релейные серверы, либо устанавливать прямые соединения. Приложение поддерживает различные функции, такие как подробная информация о системе, диспетчер задач, аудио и текстовый чат. Безопасность данных обеспечивается шифрованием всей передаваемой информации.

Основные возможности Aspia Remote Desktop:

  • Добавление компьютеров в адресную книгу для быстрого доступа и создание групп компьютеров.
  • Управление рабочим столом удаленных компьютеров из адресной книги для работы или удаленной помощи.
  • Передача файлов между удаленным и локальным компьютерами.

Aspia Remote Desktop поддерживает:

  • Управление удаленным рабочим столом.
  • Просмотр удаленного рабочего стола.
  • Передачу файлов.
  • Предоставление системной информации.
  • Обмен текстовыми сообщениями.
  • Управление задачами.
  • Шифрование данных.
  • Авторизацию пользователей с разными уровнями доступа.
  • Шифрование адресной книги и использование мастер-пароля.
  • Обход NAT через подключение по ID или прямые соединения.
  • Поддержку аудио и видео.
  • Клиентское и консольное приложения для Windows, MacOSX и Linux.
  • Предоставление хост-сервера только для Windows.
  • Маршрутизацию/реле для Windows и Linux.

В общем, Aspia Remote Desktop - удобное и безопасное приложение для удаленного управления компьютером и передачи файлов, подходящее как для профессионального использования, так и для удаленной поддержки.

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