Aspia Remote Desktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Dmitry Chapyshev
|Категория:
|Администрирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.04 Мб
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Aspia Remote Desktop - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, разработанное для удаленного управления рабочим столом в реальном времени и передачи файлов.
С помощью Aspia вы можете создавать собственную инфраструктуру обхода NAT, используя маршрутизаторы и релейные серверы, либо устанавливать прямые соединения. Приложение поддерживает различные функции, такие как подробная информация о системе, диспетчер задач, аудио и текстовый чат. Безопасность данных обеспечивается шифрованием всей передаваемой информации.
Основные возможности Aspia Remote Desktop:
- Добавление компьютеров в адресную книгу для быстрого доступа и создание групп компьютеров.
- Управление рабочим столом удаленных компьютеров из адресной книги для работы или удаленной помощи.
- Передача файлов между удаленным и локальным компьютерами.
Aspia Remote Desktop поддерживает:
- Управление удаленным рабочим столом.
- Просмотр удаленного рабочего стола.
- Передачу файлов.
- Предоставление системной информации.
- Обмен текстовыми сообщениями.
- Управление задачами.
- Шифрование данных.
- Авторизацию пользователей с разными уровнями доступа.
- Шифрование адресной книги и использование мастер-пароля.
- Обход NAT через подключение по ID или прямые соединения.
- Поддержку аудио и видео.
- Клиентское и консольное приложения для Windows, MacOSX и Linux.
- Предоставление хост-сервера только для Windows.
- Маршрутизацию/реле для Windows и Linux.
В общем, Aspia Remote Desktop - удобное и безопасное приложение для удаленного управления компьютером и передачи файлов, подходящее как для профессионального использования, так и для удаленной поддержки.
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