Aspia Remote Desktop - это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, разработанное для удаленного управления рабочим столом в реальном времени и передачи файлов.

С помощью Aspia вы можете создавать собственную инфраструктуру обхода NAT, используя маршрутизаторы и релейные серверы, либо устанавливать прямые соединения. Приложение поддерживает различные функции, такие как подробная информация о системе, диспетчер задач, аудио и текстовый чат. Безопасность данных обеспечивается шифрованием всей передаваемой информации.

Основные возможности Aspia Remote Desktop:

Добавление компьютеров в адресную книгу для быстрого доступа и создание групп компьютеров.

Управление рабочим столом удаленных компьютеров из адресной книги для работы или удаленной помощи.

Передача файлов между удаленным и локальным компьютерами.

Aspia Remote Desktop поддерживает:

Управление удаленным рабочим столом.

Просмотр удаленного рабочего стола.

Передачу файлов.

Предоставление системной информации.

Обмен текстовыми сообщениями.

Управление задачами.

Шифрование данных.

Авторизацию пользователей с разными уровнями доступа.

Шифрование адресной книги и использование мастер-пароля.

Обход NAT через подключение по ID или прямые соединения.

Поддержку аудио и видео.

Клиентское и консольное приложения для Windows, MacOSX и Linux.

Предоставление хост-сервера только для Windows.

Маршрутизацию/реле для Windows и Linux.

В общем, Aspia Remote Desktop - удобное и безопасное приложение для удаленного управления компьютером и передачи файлов, подходящее как для профессионального использования, так и для удаленной поддержки.