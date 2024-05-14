Jawline Exercises для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.1 Мб
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Jawline Exercises - Face Yoga - это инновационное приложение, которое поможет вам достичь желаемой формы лица и подбородка с помощью проверенных упражнений для подбородка и йоги для лица. Всего за 6 минут в день вы можете значительно укрепить мышцы подбородка и обрести узкое, подтянутое лицо без двойного подбородка.

Приложение предлагает разнообразные практические курсы с анимированными руководствами и подробными инструкциями, которые помогут вам максимально эффективно проработать и укрепить вашу челюсть, снизить жир на лице и придать коже упругость.

Основные возможности приложения Jawline Exercises - Face Yoga:

  • Научно доказанные упражнения для точечной работы над мышцами лица, что обеспечивает максимальную эффективность тренировок.
  • Комплексные упражнения для подбородка на 30 дней с постепенным усложнением, обеспечивая стабильный прогресс и заметные результаты.
  • Легкие упражнения для лица, подходящие для начинающих с пошаговым руководством.
  • Приложение подходит как для мужчин, так и для женщин всех возрастов.
  • Удобное использование с возможностью настройки напоминаний об упражнениях и чистым интерфейсом.
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