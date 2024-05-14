Jawline Exercises для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.1 Мб
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Jawline Exercises - Face Yoga - это инновационное приложение, которое поможет вам достичь желаемой формы лица и подбородка с помощью проверенных упражнений для подбородка и йоги для лица. Всего за 6 минут в день вы можете значительно укрепить мышцы подбородка и обрести узкое, подтянутое лицо без двойного подбородка.
Приложение предлагает разнообразные практические курсы с анимированными руководствами и подробными инструкциями, которые помогут вам максимально эффективно проработать и укрепить вашу челюсть, снизить жир на лице и придать коже упругость.
Основные возможности приложения Jawline Exercises - Face Yoga:
- Научно доказанные упражнения для точечной работы над мышцами лица, что обеспечивает максимальную эффективность тренировок.
- Комплексные упражнения для подбородка на 30 дней с постепенным усложнением, обеспечивая стабильный прогресс и заметные результаты.
- Легкие упражнения для лица, подходящие для начинающих с пошаговым руководством.
- Приложение подходит как для мужчин, так и для женщин всех возрастов.
- Удобное использование с возможностью настройки напоминаний об упражнениях и чистым интерфейсом.
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Admin
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