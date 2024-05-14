Navier HUD - это удобное приложение для Android, которое использует концепцию HUD (Проекционного дисплея), позволяя водителю получать информацию без отвлечения от дороги. Оно проецирует необходимую информацию на лобовое стекло автомобиля, когда телефон находится на приборной панели рядом с ним.

Одной из ключевых функций Navier HUD является навигация, которая помогает водителю добраться до выбранного места назначения, предоставляя четкие и легко понятные подсказки.

Основные возможности приложения Navier HUD: