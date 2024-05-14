Navier HUD 3 для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.22 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.4 Мб
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Navier HUD 3 скриншот № 3
Navier HUD 3 скриншот № 4

Navier HUD - это удобное приложение для Android, которое использует концепцию HUD (Проекционного дисплея), позволяя водителю получать информацию без отвлечения от дороги. Оно проецирует необходимую информацию на лобовое стекло автомобиля, когда телефон находится на приборной панели рядом с ним.

Одной из ключевых функций Navier HUD является навигация, которая помогает водителю добраться до выбранного места назначения, предоставляя четкие и легко понятные подсказки.

Основные возможности приложения Navier HUD:

  • Безопасное вождение: Информация о навигации проецируется на лобовое стекло, что позволяет водителю оставаться сконцентрированным на дороге без отвлечения.
  • Навигация от-поворота-к-повороту: Инструкции навигации ясно отображаются на лобовом стекле в режиме HUD, обеспечивая понимание водителем каждого шага пути.
  • Создание персонализированных макетов навигации: Пользователи могут создавать собственные макеты для навигации, включая инструменты, такие как компас, средняя скорость, прогресс пути и другие. Эти макеты можно настроить по своему усмотрению.
  • Синхронизация с Google аккаунтом: Navier HUD позволяет синхронизировать и делать резервные копии данных, таких как пользовательские макеты и пункты назначения, между несколькими устройствами через аккаунт Google.
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Отзывы о программе Navier HUD 3

Admin

Отзывов о программе Navier HUD 3 3.4.22 пока нет, можете добавить...

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