Ashampoo Photo Organizer - приложение для организации и управления вашими фотографиями, созданное для удобного и эффективного управления большими коллекциями изображений. Это программное обеспечение помогает пользователям легко упорядочивать, просматривать и искать фотографии, хранящиеся на различных устройствах и облачных сервисах.

Ashampoo Photo Organizer позволяет подключаться к источникам фотографий, таким как локальные папки на вашем компьютере, а также облачные хранилища, включая OneDrive и Dropbox. После подключения, программа автоматически импортирует все совместимые фотографии, предоставляя удобный интерфейс для их просмотра и управления. Вы можете легко листать миниатюры и просматривать изображения в главном окне программы.

Одной из ключевых особенностей Ashampoo Photo Organizer является автоматическое создание "умных" альбомов. Программа организует импортированные фотографии в различные папки, которые можно просматривать как "умные альбомы". Это значительно упрощает процесс поиска и сортировки изображений, позволяя находить фотографии по ключевым словам, рейтингу или местоположению.

Приложение также обладает мощной функцией поиска, которая позволяет находить конкретные изображения по нескольким критериям. Вы можете использовать ключевые слова, местоположение, дату, рейтинг, название папки или альбома и даже модель камеры, если эта информация присутствует в метаданных изображения. Это делает поиск фотографий быстрым и точным.

Для упрощения работы с фотографиями, Ashampoo Photo Organizer предоставляет инструменты сортировки и упорядочивания, гибкие настройки тегов и встроенный поиск. Программа поддерживает популярные форматы файлов, включая JPEG, PNG, и RAW. Автоматически создаваемые смарт-папки помогают сгруппировать фотографии по различным параметрам, что делает их управление ещё более удобным.

Список основных возможностей приложения Ashampoo Photo Organizer: