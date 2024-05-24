Clickmate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.1.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Battery Stats Saver
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.25 Мб
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Clickmate - приложение для автоматизации нажатий на экране вашего устройства. Оно помогает пользователям автоматизировать повторяющиеся действия, значительно облегчая выполнение задач. Независимо от того, играете ли вы в игры или работаете с приложениями, Clickmate обеспечит вам высокую эффективность и комфорт благодаря разнообразным режимам работы и функционалу.
Приложение Auto Tapper предлагает несколько режимов для различных нужд. В режиме записи приложение записывает и воспроизводит сенсорные вводы без необходимости root-доступа. Комбинированный режим позволяет объединять записи с расширенными настройками скорости, задержек и повторов. В ручном режиме пользователи могут самостоятельно указывать точки на экране и определять действия, такие как касание или пролистывание. Приложение также поддерживает интеграцию с Tasker и MacroDroid для создания сложных автоматизированных процессов.
Список основных возможностей приложения Clickmate:
- Режим записи: запись и воспроизведение сенсорных вводов, включая системные действия (например, «Назад», «Кнопка меню», «Кнопка приложений»), а также создание снимков экрана. Не требует root-доступа.
- Комбинированный режим: объединение записей с возможностью настройки скорости, задержек и повторов для точной автоматизации задач.
- Ручной режим: возможность указывать точки на экране и действия (касание или пролистывание) для автоматизации задач в приложениях и играх.
- Автокликер для игр: специальный режим для оптимизации игрового процесса, поддержка игр, таких как Roblox Mobile.
- Интеграция с Tasker и MacroDroid: создание собственных процессов автоматизации, оптимизация работы с мобильными устройствами.
- Плавающие виджеты: отображение плавающих виджетов на экране для удобного управления автоматизацией.
- Поддержка AccessibilityService API: выполнение сенсорных жестов, системных действий и создание снимков экрана. Данные о сенсорных вводах сохраняются локально на устройстве и не передаются третьим лицам.
Clickmate использует API службы специальных возможностей для выполнения сенсорных жестов, таких как одно- и многократные касания, системных действий (например, «Назад», «Домой», «Недавние приложения») и создания снимков экрана. Приложение также отображает плавающее окно, фиксирующее сенсорный ввод и его детали, которые могут быть сохранены и воспроизведены по вашему запросу.
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Admin
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