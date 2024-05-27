SCANit – это мощное и многофункциональное приложение для сканирования и редактирования документов в формате PDF. Программа предоставляет пользователям возможность сканировать документы, удостоверения личности, книги и фотографии в высоком качестве, где бы они ни находились. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству полезных функций, SCANit является незаменимым инструментом для работы с документами.

Приложение позволяет не только сканировать документы, но и редактировать их, добавлять подписи, водяные знаки, упорядочивать страницы, объединять документы и защищать их паролем. Интеллектуальная функция обнаружения границ автоматически обрезает ненужные части изображения, делая процесс сканирования быстрым и удобным. SCANit также включает функцию OCR (оптическое распознавание символов), что позволяет извлекать текст из изображений.

Основные возможности SCANit: