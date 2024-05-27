SCANit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Apps10X
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|77.01 Мб
|СКАЧАТЬ
SCANit – это мощное и многофункциональное приложение для сканирования и редактирования документов в формате PDF. Программа предоставляет пользователям возможность сканировать документы, удостоверения личности, книги и фотографии в высоком качестве, где бы они ни находились. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству полезных функций, SCANit является незаменимым инструментом для работы с документами.
Приложение позволяет не только сканировать документы, но и редактировать их, добавлять подписи, водяные знаки, упорядочивать страницы, объединять документы и защищать их паролем. Интеллектуальная функция обнаружения границ автоматически обрезает ненужные части изображения, делая процесс сканирования быстрым и удобным. SCANit также включает функцию OCR (оптическое распознавание символов), что позволяет извлекать текст из изображений.
Основные возможности SCANit:
- Сканирование и автоматическое распознавание границ документов
- Редактирование PDF-документов с использованием мощных инструментов
- Подпись документов в цифровом формате
- Сканирование нескольких файлов и изображений
- Использование фильтров для улучшения качества сканированных документов
- Добавление водяных знаков на цифровые или отсканированные документы
- Объединение файлов, страниц и документов одним нажатием
- Защита документов паролем
- Создание документов различных размеров, включая открытки, письма и заметки
- Извлечение текста из изображений с помощью OCR-сканера
- Конвертация изображений в PDF
- Легкий обмен файлами через популярные платформы и социальные сети
- Сканирование фотографий и улучшение их качества
- Создание и сканирование QR-кодов
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