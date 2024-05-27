SCANit для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:77.01 Мб
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SCANit – это мощное и многофункциональное приложение для сканирования и редактирования документов в формате PDF. Программа предоставляет пользователям возможность сканировать документы, удостоверения личности, книги и фотографии в высоком качестве, где бы они ни находились. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и множеству полезных функций, SCANit является незаменимым инструментом для работы с документами.

Приложение позволяет не только сканировать документы, но и редактировать их, добавлять подписи, водяные знаки, упорядочивать страницы, объединять документы и защищать их паролем. Интеллектуальная функция обнаружения границ автоматически обрезает ненужные части изображения, делая процесс сканирования быстрым и удобным. SCANit также включает функцию OCR (оптическое распознавание символов), что позволяет извлекать текст из изображений.

Основные возможности SCANit:

  • Сканирование и автоматическое распознавание границ документов
  • Редактирование PDF-документов с использованием мощных инструментов
  • Подпись документов в цифровом формате
  • Сканирование нескольких файлов и изображений
  • Использование фильтров для улучшения качества сканированных документов
  • Добавление водяных знаков на цифровые или отсканированные документы
  • Объединение файлов, страниц и документов одним нажатием
  • Защита документов паролем
  • Создание документов различных размеров, включая открытки, письма и заметки
  • Извлечение текста из изображений с помощью OCR-сканера
  • Конвертация изображений в PDF
  • Легкий обмен файлами через популярные платформы и социальные сети
  • Сканирование фотографий и улучшение их качества
  • Создание и сканирование QR-кодов

 

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