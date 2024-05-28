AutoLeaveMeeting для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.35 Мб
|СКАЧАТЬ
AutoLeaveMeeting - простое в использовании приложение, предназначенное для автоматического отключения от онлайн-встреч при отсутствии звука. Особенно полезно для работы на дому, это приложение обеспечивает конфиденциальность, автоматически выходя из Skype, Zoom или других платформ, если вы забыли сделать это вручную. AutoLeaveMeeting помогает избежать неловких ситуаций, когда личные разговоры остаются доступными для других участников после окончания совещания.
Приложение AutoLeaveMeeting имеет интуитивно понятный интерфейс, напоминающий компактный диспетчер задач. Сразу после запуска оно определяет все активные процессы, включая клиенты Skype, Zoom и Team, если они запущены. Настройка приложения проста и не требует специальных знаний. Пользователю нужно выбрать исполняемый файл приложения для совещаний, который необходимо контролировать, и установить интервал простоя. В верхней части интерфейса находится поле для ввода времени в секундах (от 5 до 600 секунд), в течение которого приложение фиксирует отсутствие звука. Если тишина продолжается установленное время, приложение автоматически завершает сеанс.
Для правильной работы необходимо после настройки нажать кнопку Start. Если процесс был настроен корректно, его название появится под кнопкой "Домой". В случае, если нужное приложение не отображается в списке AutoLeaveMeeting, достаточно перезапустить инструмент, чтобы он вновь определил все запущенные процессы.
Основные возможности приложения AutoLeaveMeeting:
- Автоматическое отключение от онлайн-встреч при отсутствии звука.
- Совместимость с популярными платформами для видеоконференций, такими как Skype, Zoom, Team и другими.
- Интуитивно понятный интерфейс, напоминающий диспетчер задач.
- Возможность настройки интервала простоя от 5 до 600 секунд.
- Простая настройка и использование, подходящее для пользователей с любым уровнем технических навыков.
- Защита конфиденциальности, предотвращение случайного раскрытия личной информации после совещаний.
- Обходной путь для приложений, которые не определяются автоматически.
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