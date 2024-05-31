PostNord для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.47.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:67.33 Мб
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Приложение PostNord позволяет легко и удобно отслеживать и управлять вашими посылками. С его помощью можно быстро создавать учетные записи, добавлять посылки автоматически и выполнять множество других задач. PostNord предназначено для тех, кто регулярно отправляет и получает посылки, предоставляя различные инструменты для упрощения этого процесса.

Основные функции приложения включают в себя возможность отслеживания как получаемых, так и отправляемых посылок, что позволяет пользователям всегда быть в курсе текущего статуса их доставки. Приложение также предлагает возможность получать посылки без использования бумажных документов, что существенно ускоряет и упрощает процесс получения.

С помощью PostNord можно делиться информацией о посылках с другими людьми, что позволяет им забирать ваши посылки за вас. Это особенно удобно в случае, если вы не можете лично присутствовать при доставке. Приложение также отправляет уведомления о статусе посылок, чтобы вы не пропустили важные обновления.

Для пользователей в Швеции и Финляндии доступна возможность выбора способа доставки на дом, что делает процесс еще более гибким и удобным. В Дании можно управлять услугой Modtagerflex и подписываться на нее, а также воспользоваться функцией чата со службой поддержки для решения любых вопросов.

PostNord также помогает найти ближайшие пункты обслуживания, почтовые ящики и ящики для посылок, что значительно упрощает процесс отправки и получения посылок. Дополнительные функции включают поиск почтовых индексов и возможность покупки почтовых расходов в Швеции и Дании.

Список основных возможностей приложения PostNord:

  • Отслеживание посылок PostNord, как получаемых, так и отправляемых.
  • Получение посылок без бумажных документов.
  • Возможность делиться информацией о посылках с другими людьми.
  • Уведомления о статусе посылок.
  • Выбор способа доставки на дом в Швеции и Финляндии.
  • Управление и подписка на Modtagerflex в Дании.
  • Поиск пунктов обслуживания, почтовых ящиков и ящиков для посылок.
  • Открытие посылочных ящиков.
  • Поиск почтовых индексов.
  • Чат со службой поддержки в Дании.
  • Покупка почтовых расходов в Швеции и Дании.
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