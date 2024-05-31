Smart Timetable – это удобное приложение для создания и управления расписанием занятий, предназначенное для школьников, студентов, преподавателей, репетиторов и родителей. Оно позволяет легко планировать учебное время, управлять задачами и вести календарь. С помощью Smart Timetable можно создавать расписания для различных временных периодов, добавлять напоминания о занятиях и заданиях, а также делиться расписаниями с друзьями и коллегами.

Основные функции Smart Timetable включают в себя поддержку нескольких расписаний, возможность создания гибкого графика, использование виджета "Сегодня" с обратным таймером и уведомления о занятиях и заданиях. Приложение также поддерживает прикрепление фото, видео и аудио к заданиям, что делает процесс учебы более удобным и организованным. Smart Timetable доступно на платформе Wear OS, что позволяет всегда иметь расписание под рукой.

Список основных возможностей приложения Smart Timetable: