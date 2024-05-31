Smart Timetable для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kravcov Denis
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.4 Мб
|СКАЧАТЬ
Smart Timetable – это удобное приложение для создания и управления расписанием занятий, предназначенное для школьников, студентов, преподавателей, репетиторов и родителей. Оно позволяет легко планировать учебное время, управлять задачами и вести календарь. С помощью Smart Timetable можно создавать расписания для различных временных периодов, добавлять напоминания о занятиях и заданиях, а также делиться расписаниями с друзьями и коллегами.
Основные функции Smart Timetable включают в себя поддержку нескольких расписаний, возможность создания гибкого графика, использование виджета "Сегодня" с обратным таймером и уведомления о занятиях и заданиях. Приложение также поддерживает прикрепление фото, видео и аудио к заданиям, что делает процесс учебы более удобным и организованным. Smart Timetable доступно на платформе Wear OS, что позволяет всегда иметь расписание под рукой.
Список основных возможностей приложения Smart Timetable:
- Поддержка нескольких расписаний
- Создание расписаний на 1, 2, 3 и 4 недели
- Поддержка гибкого графика
- Виджет "Сегодня" с обратным таймером
- Уведомления о занятиях и заданиях
- Прикрепление фото, видео и аудио к заданиям
- Отправка расписаний друзьям и коллегам
- Статистика занятий с количеством часов
- Дружелюбная поддержка пользователей
С этим приложением вы не пропустите ни один день рождения, юбилей или любое другое...
Простое в использовании Android-приложение, которое поможет вам планировать и...
Простой и удобный в использовании блокнот для Android-устройств, который можно использовать...
Удобное приложение для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому можно...
Timely – будильник для тех, кто не хочет проспать важное событие и путаться в будильниках на...
Говорящий будильник плюс 7.5.0
Приложение, которое умеет озвучивать время и заданные пользователем сообщения....
Отзывы о программе Smart Timetable
Admin
Отзывов о программе Smart Timetable 2.9.3 пока нет, можете добавить...