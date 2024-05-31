Smart Timetable для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.4 Мб
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Smart Timetable – это удобное приложение для создания и управления расписанием занятий, предназначенное для школьников, студентов, преподавателей, репетиторов и родителей. Оно позволяет легко планировать учебное время, управлять задачами и вести календарь. С помощью Smart Timetable можно создавать расписания для различных временных периодов, добавлять напоминания о занятиях и заданиях, а также делиться расписаниями с друзьями и коллегами.

Основные функции Smart Timetable включают в себя поддержку нескольких расписаний, возможность создания гибкого графика, использование виджета "Сегодня" с обратным таймером и уведомления о занятиях и заданиях. Приложение также поддерживает прикрепление фото, видео и аудио к заданиям, что делает процесс учебы более удобным и организованным. Smart Timetable доступно на платформе Wear OS, что позволяет всегда иметь расписание под рукой.

Список основных возможностей приложения Smart Timetable:

  • Поддержка нескольких расписаний
  • Создание расписаний на 1, 2, 3 и 4 недели
  • Поддержка гибкого графика
  • Виджет "Сегодня" с обратным таймером
  • Уведомления о занятиях и заданиях
  • Прикрепление фото, видео и аудио к заданиям
  • Отправка расписаний друзьям и коллегам
  • Статистика занятий с количеством часов
  • Дружелюбная поддержка пользователей
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