USB OTG Checker для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:28 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.31 Мб
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USB OTG Checker – это приложение, предназначенное для проверки совместимости устройств Android с технологией USB OTG (On-The-Go). Программа не требует root-доступа и позволяет быстро и эффективно определить, поддерживает ли ваше устройство подключение к различным USB-устройствам, таким как клавиатуры, мыши, внешние накопители, эндоскопы, камеры и другие устройства с поддержкой OTG.

Приложение также предоставляет подробную информацию об устройстве, включая модель, марку, технические характеристики, версию Android, разрешение экрана, уровень заряда батареи и тип сети. Это помогает пользователям лучше понимать возможности своего устройства и использовать его на полную мощность.

Основные возможности USB OTG Checker:

  • Быстрая проверка совместимости устройства с USB OTG.
  • Предоставление детальной информации об устройстве, включая модель, марку и характеристики.
  • Легкость использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

USB OTG Checker проверяет наличие функции «FEATURE_USB_HOST» на вашем устройстве и использует базу данных для идентификации совместимости. Однако, иногда приложение может выдавать неточности из-за особенностей метода проверки, поэтому рекомендуется использовать полученную информацию как общее руководство. Совместимость может зависеть от модели и конфигурации устройства.

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