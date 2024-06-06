USB OTG Checker – это приложение, предназначенное для проверки совместимости устройств Android с технологией USB OTG (On-The-Go). Программа не требует root-доступа и позволяет быстро и эффективно определить, поддерживает ли ваше устройство подключение к различным USB-устройствам, таким как клавиатуры, мыши, внешние накопители, эндоскопы, камеры и другие устройства с поддержкой OTG.

Приложение также предоставляет подробную информацию об устройстве, включая модель, марку, технические характеристики, версию Android, разрешение экрана, уровень заряда батареи и тип сети. Это помогает пользователям лучше понимать возможности своего устройства и использовать его на полную мощность.

Основные возможности USB OTG Checker:

Быстрая проверка совместимости устройства с USB OTG.

Предоставление детальной информации об устройстве, включая модель, марку и характеристики.

Легкость использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

USB OTG Checker проверяет наличие функции «FEATURE_USB_HOST» на вашем устройстве и использует базу данных для идентификации совместимости. Однако, иногда приложение может выдавать неточности из-за особенностей метода проверки, поэтому рекомендуется использовать полученную информацию как общее руководство. Совместимость может зависеть от модели и конфигурации устройства.