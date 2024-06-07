AnyRec Video Repair для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.98
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AnyRec Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.92 Мб
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AnyRec Video Repair - это программное обеспечение для восстановления поврежденных видеофайлов. Оно предназначено для пользователей, которым необходимо восстановить видео, которые не воспроизводятся из-за повреждений. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс и автоматизированный процесс восстановления, что позволяет легко восстановить файлы без необходимости в сложных настройках.
AnyRec Video Repair использует эталонные видеофайлы для восстановления поврежденных данных. Пользователю достаточно добавить поврежденный файл и соответствующий эталонный файл, чтобы программа автоматически выполнила процесс восстановления. Программа поддерживает широкий спектр видеоформатов и разрешений, что делает ее универсальным инструментом для восстановления видео различных типов и размеров.
Основные функции и возможности AnyRec Video Repair включают:
- Восстановление поврежденных видеофайлов с помощью эталонных видеозаписей.
- Интуитивно понятный интерфейс, упрощающий процесс восстановления.
- Поддержка широкого спектра видеоформатов и разрешений.
- Полностью автоматизированный процесс восстановления, не требующий дополнительных настроек.
- Возможность работы с видеофайлами высокого разрешения.
- Высокая эффективность и скорость обработки видео.
Однако, важно отметить, что AnyRec Video Repair не поддерживает групповую обработку файлов. Это может быть незначительным неудобством для пользователей, которые работают с большим количеством файлов, но для большинства случаев программа справляется с задачей на высоком уровне, обеспечивая качественное восстановление видео.
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