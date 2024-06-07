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AnyRec Video Repair для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.98
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.92 Мб
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AnyRec Video Repair скриншот № 1

AnyRec Video Repair - это программное обеспечение для восстановления поврежденных видеофайлов. Оно предназначено для пользователей, которым необходимо восстановить видео, которые не воспроизводятся из-за повреждений. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс и автоматизированный процесс восстановления, что позволяет легко восстановить файлы без необходимости в сложных настройках.

AnyRec Video Repair использует эталонные видеофайлы для восстановления поврежденных данных. Пользователю достаточно добавить поврежденный файл и соответствующий эталонный файл, чтобы программа автоматически выполнила процесс восстановления. Программа поддерживает широкий спектр видеоформатов и разрешений, что делает ее универсальным инструментом для восстановления видео различных типов и размеров.

Основные функции и возможности AnyRec Video Repair включают:

  • Восстановление поврежденных видеофайлов с помощью эталонных видеозаписей.
  • Интуитивно понятный интерфейс, упрощающий процесс восстановления.
  • Поддержка широкого спектра видеоформатов и разрешений.
  • Полностью автоматизированный процесс восстановления, не требующий дополнительных настроек.
  • Возможность работы с видеофайлами высокого разрешения.
  • Высокая эффективность и скорость обработки видео.

Однако, важно отметить, что AnyRec Video Repair не поддерживает групповую обработку файлов. Это может быть незначительным неудобством для пользователей, которые работают с большим количеством файлов, но для большинства случаев программа справляется с задачей на высоком уровне, обеспечивая качественное восстановление видео.

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