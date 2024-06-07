Металлоискатель для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mypro
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.37 Мб
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Приложение Металлоискатель предназначено для обнаружения металлических предметов с помощью встроенного магнитного датчика вашего мобильного устройства. С его помощью вы сможете легко найти металлические объекты, будь то монеты, ключи или другие металлические вещи. Приложение использует магнитометр вашего телефона для определения наличия металла и уведомляет вас звуковым сигналом при обнаружении.
Простота использования - одно из главных преимуществ "Металлоискателя". Все, что вам нужно сделать, это запустить приложение и поднести устройство к предполагаемому месту нахождения металлического объекта. Приложение автоматически начнет поиск и оповестит вас звуковым сигналом при нахождении металла. Кроме того, у вас есть возможность настроить чувствительность датчика, что позволяет более точно настроить работу приложения в зависимости от условий использования.
"Металлоискатель" - универсальный инструмент, который может быть полезен как в бытовых условиях, так и на природе. Вы можете использовать его для поиска потерянных металлических предметов дома, в саду или на пляже. Однако стоит учитывать, что точность работы приложения может варьироваться в зависимости от качества встроенного магнитного датчика вашего устройства.
Список основных возможностей приложения Металлоискатель:
- Обнаружение металлических предметов с помощью магнитометра вашего телефона.
- Звуковые оповещения при нахождении металла.
- Настройка чувствительности датчика для более точного поиска.
- Простота использования: запуск одним нажатием.
- Возможность использования в различных условиях: дома, на улице, на пляже.
- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных навыков.
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