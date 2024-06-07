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Металлоискатель для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.37 Мб
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Приложение Металлоискатель предназначено для обнаружения металлических предметов с помощью встроенного магнитного датчика вашего мобильного устройства. С его помощью вы сможете легко найти металлические объекты, будь то монеты, ключи или другие металлические вещи. Приложение использует магнитометр вашего телефона для определения наличия металла и уведомляет вас звуковым сигналом при обнаружении.

Простота использования - одно из главных преимуществ "Металлоискателя". Все, что вам нужно сделать, это запустить приложение и поднести устройство к предполагаемому месту нахождения металлического объекта. Приложение автоматически начнет поиск и оповестит вас звуковым сигналом при нахождении металла. Кроме того, у вас есть возможность настроить чувствительность датчика, что позволяет более точно настроить работу приложения в зависимости от условий использования.

"Металлоискатель" - универсальный инструмент, который может быть полезен как в бытовых условиях, так и на природе. Вы можете использовать его для поиска потерянных металлических предметов дома, в саду или на пляже. Однако стоит учитывать, что точность работы приложения может варьироваться в зависимости от качества встроенного магнитного датчика вашего устройства.

Список основных возможностей приложения Металлоискатель:

  • Обнаружение металлических предметов с помощью магнитометра вашего телефона.
  • Звуковые оповещения при нахождении металла.
  • Настройка чувствительности датчика для более точного поиска.
  • Простота использования: запуск одним нажатием.
  • Возможность использования в различных условиях: дома, на улице, на пляже.
  • Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных навыков.
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