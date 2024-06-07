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Магнитный датчик для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:90 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Размер:6.66 Мб
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Магнитный датчик — это приложение, которое позволяет измерять и обнаруживать магнитные поля с помощью встроенного в смартфон сенсора. Приложение предназначено для всех, кто интересуется изучением электромагнитных полей и их влиянием на окружающую среду и электронные устройства. Магнитометр объединяет в себе несколько функций, таких как детектор электромагнитных полей (ДЭП), магнитометрический сенсор и аналоговый компас, предлагая пользователям комплексный инструмент для анализа и измерения магнитных полей.

Основные функции приложения включают измерение электромагнитных полей, определение направлений с помощью точного компаса, а также использование встроенного сенсора магнитного поля для исследования и тестирования. Приложение предоставляет удобный интерфейс и простоту в использовании, позволяя быстро получать точные данные о магнитных полях в реальном времени.

Список основных возможностей приложения Магнитный датчик:

  • Измеритель электромагнитных полей (аналоговый).
  • Точный магнитный компас с градусами для определения направлений.
  • Использование в исследовательских целях.
  • Использует сенсор, встроенный в ваш смартфон.
  • Определение местоположения с использованием потока электрического тока.
  • Быстрое обнаружение направлений магнитного поля (X, Y и Z).
  • Идентификация источника и силы магнитного поля.
  • Определение положения источника питания.
Примечание: Для полноценного функционирования приложения ваше устройство должно иметь встроенный магнитный сенсор. Без него функции детектора электромагнитных полей, сенсора магнитометра и сенсора компаса не будут активированы.
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