Магнитный датчик для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|90 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mypro
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.66 Мб
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Магнитный датчик — это приложение, которое позволяет измерять и обнаруживать магнитные поля с помощью встроенного в смартфон сенсора. Приложение предназначено для всех, кто интересуется изучением электромагнитных полей и их влиянием на окружающую среду и электронные устройства. Магнитометр объединяет в себе несколько функций, таких как детектор электромагнитных полей (ДЭП), магнитометрический сенсор и аналоговый компас, предлагая пользователям комплексный инструмент для анализа и измерения магнитных полей.
Основные функции приложения включают измерение электромагнитных полей, определение направлений с помощью точного компаса, а также использование встроенного сенсора магнитного поля для исследования и тестирования. Приложение предоставляет удобный интерфейс и простоту в использовании, позволяя быстро получать точные данные о магнитных полях в реальном времени.
Список основных возможностей приложения Магнитный датчик:
- Измеритель электромагнитных полей (аналоговый).
- Точный магнитный компас с градусами для определения направлений.
- Использование в исследовательских целях.
- Использует сенсор, встроенный в ваш смартфон.
- Определение местоположения с использованием потока электрического тока.
- Быстрое обнаружение направлений магнитного поля (X, Y и Z).
- Идентификация источника и силы магнитного поля.
- Определение положения источника питания.
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