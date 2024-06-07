Магнитный датчик — это приложение, которое позволяет измерять и обнаруживать магнитные поля с помощью встроенного в смартфон сенсора. Приложение предназначено для всех, кто интересуется изучением электромагнитных полей и их влиянием на окружающую среду и электронные устройства. Магнитометр объединяет в себе несколько функций, таких как детектор электромагнитных полей (ДЭП), магнитометрический сенсор и аналоговый компас, предлагая пользователям комплексный инструмент для анализа и измерения магнитных полей.

Основные функции приложения включают измерение электромагнитных полей, определение направлений с помощью точного компаса, а также использование встроенного сенсора магнитного поля для исследования и тестирования. Приложение предоставляет удобный интерфейс и простоту в использовании, позволяя быстро получать точные данные о магнитных полях в реальном времени.

Список основных возможностей приложения Магнитный датчик:

Измеритель электромагнитных полей (аналоговый).

Точный магнитный компас с градусами для определения направлений.

Использование в исследовательских целях.

Использует сенсор, встроенный в ваш смартфон.

Определение местоположения с использованием потока электрического тока.

Быстрое обнаружение направлений магнитного поля (X, Y и Z).

Идентификация источника и силы магнитного поля.

Определение положения источника питания.

Примечание: Для полноценного функционирования приложения ваше устройство должно иметь встроенный магнитный сенсор. Без него функции детектора электромагнитных полей, сенсора магнитометра и сенсора компаса не будут активированы.