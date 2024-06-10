Routin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Routin Inc
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|7.95 Мб
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Routin — это приложение для планирования и оптимизации маршрутов с несколькими остановками. Оно особенно полезно для водителей, которым необходимо посещать множество адресов в течение дня. Приложение позволяет оптимально упорядочить остановки, сокращая время и увеличивая эффективность работы.
С Routin вы можете легко создать маршрут, добавить остановки и нажать на кнопку оптимизации. Приложение автоматически планирует оптимальный порядок посещений, который можно просматривать в виде списка или на карте. Вы можете следовать оптимизированному маршруту с помощью любого навигационного приложения и наслаждаться поездкой.
Routin помогает управлять контактами, клиентами и адресами доставки через адресную книгу. Вы можете сохранять имена, номера телефонов, фотографии, местоположения и адреса остановок. Импорт данных возможен через файлы CSV, KML, GPX и XLS. Фильтрация остановок по адресу также поддерживается.
Приложение позволяет делать заметки и фотографировать посещения остановок на маршруте, делиться информацией и просматривать данные о прошлых посещениях. Вы можете делиться деталями маршрутов и отображать сводные отчеты о запланированных расстояниях за выбранный период.
Основные возможности Routin:
- Добавление до 300 остановок на каждый маршрут с бесплатной оптимизацией. Дополнительные кредиты можно получить через просмотр видеорекламы, покупки или подписку.
- Оптимизация маршрута для увеличения ежедневных доставок и экономии времени и топлива.
- Быстрый и надежный алгоритм, который оптимизирует 100 остановок менее чем за 5 секунд.
- Голосовой ввод для добавления остановок или заметок на вашем родном языке.
- Поддержка Google Maps, Yandex Maps, Waze, Here WeGo и других GPS-навигационных приложений.
- Уведомления для подтверждения доставки и перехода к следующей остановке, не выходя из навигационного приложения.
- Возможность добавления дополнительной информации об остановках: номер телефона, адрес электронной почты, группа, заметка, фотография и т.д.
- Шаблоны заметок и сообщений для быстрой отправки.
- Начало оптимизации с текущего местоположения или любой остановки на маршруте.
- Быстрое создание маршрутов путем удерживания на карте или поиска адресов.
- Быстрое добавление адресов по названию улицы и номеру.
- Добавление остановок по почтовому индексу в поддерживаемых странах (например, Великобритания, Сингапур).
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