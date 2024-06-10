Routin для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:7.95 Мб
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Routin — это приложение для планирования и оптимизации маршрутов с несколькими остановками. Оно особенно полезно для водителей, которым необходимо посещать множество адресов в течение дня. Приложение позволяет оптимально упорядочить остановки, сокращая время и увеличивая эффективность работы.

С Routin вы можете легко создать маршрут, добавить остановки и нажать на кнопку оптимизации. Приложение автоматически планирует оптимальный порядок посещений, который можно просматривать в виде списка или на карте. Вы можете следовать оптимизированному маршруту с помощью любого навигационного приложения и наслаждаться поездкой.

Routin помогает управлять контактами, клиентами и адресами доставки через адресную книгу. Вы можете сохранять имена, номера телефонов, фотографии, местоположения и адреса остановок. Импорт данных возможен через файлы CSV, KML, GPX и XLS. Фильтрация остановок по адресу также поддерживается.

Приложение позволяет делать заметки и фотографировать посещения остановок на маршруте, делиться информацией и просматривать данные о прошлых посещениях. Вы можете делиться деталями маршрутов и отображать сводные отчеты о запланированных расстояниях за выбранный период.

Основные возможности Routin:

  • Добавление до 300 остановок на каждый маршрут с бесплатной оптимизацией. Дополнительные кредиты можно получить через просмотр видеорекламы, покупки или подписку.
  • Оптимизация маршрута для увеличения ежедневных доставок и экономии времени и топлива.
  • Быстрый и надежный алгоритм, который оптимизирует 100 остановок менее чем за 5 секунд.
  • Голосовой ввод для добавления остановок или заметок на вашем родном языке.
  • Поддержка Google Maps, Yandex Maps, Waze, Here WeGo и других GPS-навигационных приложений.
  • Уведомления для подтверждения доставки и перехода к следующей остановке, не выходя из навигационного приложения.
  • Возможность добавления дополнительной информации об остановках: номер телефона, адрес электронной почты, группа, заметка, фотография и т.д.
  • Шаблоны заметок и сообщений для быстрой отправки.
  • Начало оптимизации с текущего местоположения или любой остановки на маршруте.
  • Быстрое создание маршрутов путем удерживания на карте или поиска адресов.
  • Быстрое добавление адресов по названию улицы и номеру.
  • Добавление остановок по почтовому индексу в поддерживаемых странах (например, Великобритания, Сингапур).
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