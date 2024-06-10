Routin — это приложение для планирования и оптимизации маршрутов с несколькими остановками. Оно особенно полезно для водителей, которым необходимо посещать множество адресов в течение дня. Приложение позволяет оптимально упорядочить остановки, сокращая время и увеличивая эффективность работы.

С Routin вы можете легко создать маршрут, добавить остановки и нажать на кнопку оптимизации. Приложение автоматически планирует оптимальный порядок посещений, который можно просматривать в виде списка или на карте. Вы можете следовать оптимизированному маршруту с помощью любого навигационного приложения и наслаждаться поездкой.

Routin помогает управлять контактами, клиентами и адресами доставки через адресную книгу. Вы можете сохранять имена, номера телефонов, фотографии, местоположения и адреса остановок. Импорт данных возможен через файлы CSV, KML, GPX и XLS. Фильтрация остановок по адресу также поддерживается.

Приложение позволяет делать заметки и фотографировать посещения остановок на маршруте, делиться информацией и просматривать данные о прошлых посещениях. Вы можете делиться деталями маршрутов и отображать сводные отчеты о запланированных расстояниях за выбранный период.

Основные возможности Routin: