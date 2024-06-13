Authman для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Simular Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79.8 Мб
|СКАЧАТЬ
Authman – это кроссплатформенное приложение для двухфакторной аутентификации (2FA), предназначенное для управления и синхронизации TOTP (временных одноразовых паролей). Программа обеспечивает безопасность ваших учетных записей, предлагая удобные функции и возможности для всех пользователей.
В наше время 2FA является необходимым инструментом для обеспечения безопасности. Независимо от сложности вашего пароля, рекомендуется использовать его вместе с TOTP-решением. SMS 2FA постепенно вытесняется аутентификацией на основе TOTP, что является более надежным решением, так как SMS подвержены подделке.
Authman позволяет пользователям управлять учетными записями 2FA TOTP, синхронизировать их между различными устройствами и безопасно входить в свои аккаунты. В отличие от многих аутентификаторов, доступных только в виде расширений для браузеров, Authman предоставляет полноценное кроссплатформенное приложение с мобильной версией, что обеспечивает беспрепятственный доступ к вашим TOTP с любого устройства.
Для начала работы с приложением необходимо найти сервисы, поддерживающие 2FA, и отсканировать QR-код, предоставленный Authman. Вы также можете загрузить иконку или выбрать ее из библиотеки FontAwesome, интегрированной в программу.
Приложение позволяет экспортировать и импортировать другие токены 2FA, что упрощает процесс перехода с других решений и создание резервных копий. Это делает Authman удобным и полезным инструментом для большинства пользователей. Открытый исходный код повышает доверие к программе, а поддержка всех платформ обеспечивает доступ к вашим TOTP в любой момент.
Основные возможности приложения Authman:
- Управление учетными записями 2FA TOTP.
- Синхронизация данных между различными устройствами.
- Кроссплатформенное приложение с мобильной версией.
- Возможность сканирования QR-кодов для добавления новых учетных записей.
- Интеграция с библиотекой иконок FontAwesome.
- Экспорт и импорт токенов 2FA для резервного копирования и перехода с других решений.
- Открытый исходный код.
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