Team для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.11.25 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:55.04 Мб
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Team: Торговля, Склад, Учёт 1С — это мощная и гибкая система учета, разработанная для управления бизнес-процессами в различных отраслях. Приложение предоставляет комплексные инструменты для ведения складского учета, управления финансами, контроля товарооборота, а также поддержки различных операций с клиентами и поставщиками.

Система ориентирована на автоматизацию и оптимизацию повседневных задач, таких как управление складом, учет доходов и расходов, обработка заказов, управление производством и многое другое. Благодаря встроенной CRM системе, пользователи могут эффективно взаимодействовать с клиентами и партнерами, отслеживать заказы и управлять задолженностями.

Основные возможности Team: Торговля, Склад, Учёт 1С:

  • Управление несколькими складами и учет товаров в ячейках (адресное хранение)
  • Мультивалютный учет и управление финансами
  • Ведение доходов, расходов и прибыли
  • Контроль товарооборота с клиентами и поставщиками, продажи и закупки товаров, работ и услуг
  • Встроенная CRM система для управления взаимодействиями с клиентами и партнерами
  • Отслеживание заказов и долгов клиентов и поставщиков
  • Контроль условий оплаты и отсрочек платежей
  • Учет сроков годности и серий товаров
  • Ведение учета товаров в различных упаковках и характеристиках (цвет, размер и т.д.)
  • Управление производственными процессами и сборкой товаров
  • Расчет заказов по минимальным остаткам и потребностям клиентов
  • Учет по нескольким юридическим лицам (организациям)
  • Применение скидок в процентах или суммах при продажах
  • Настройка различных налоговых схем для категорий товаров/услуг или индивидуально
  • Хранение фото товаров и создание прайс-листов с изображениями
  • Использование камеры устройства для сканирования штрихкодов
  • Печать и отправка счетов и других документов из приложения, выгрузка в PDF и EXCEL
  • Использование собственного логотипа компании в печатных формах
  • Гибкая настройка и сохранение отчетов с фильтрами и сортировками
  • Импорт данных из EXCEL или таблиц Google
  • Автоматическая загрузка курсов валют
  • Работа в режиме OFFLINE, хранение данных на устройстве и синхронизация через Google Drive или Яндекс.Диск
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