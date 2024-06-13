Team для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.11.25 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Naypak
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|55.04 Мб
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Team: Торговля, Склад, Учёт 1С — это мощная и гибкая система учета, разработанная для управления бизнес-процессами в различных отраслях. Приложение предоставляет комплексные инструменты для ведения складского учета, управления финансами, контроля товарооборота, а также поддержки различных операций с клиентами и поставщиками.
Система ориентирована на автоматизацию и оптимизацию повседневных задач, таких как управление складом, учет доходов и расходов, обработка заказов, управление производством и многое другое. Благодаря встроенной CRM системе, пользователи могут эффективно взаимодействовать с клиентами и партнерами, отслеживать заказы и управлять задолженностями.
Основные возможности Team: Торговля, Склад, Учёт 1С:
- Управление несколькими складами и учет товаров в ячейках (адресное хранение)
- Мультивалютный учет и управление финансами
- Ведение доходов, расходов и прибыли
- Контроль товарооборота с клиентами и поставщиками, продажи и закупки товаров, работ и услуг
- Встроенная CRM система для управления взаимодействиями с клиентами и партнерами
- Отслеживание заказов и долгов клиентов и поставщиков
- Контроль условий оплаты и отсрочек платежей
- Учет сроков годности и серий товаров
- Ведение учета товаров в различных упаковках и характеристиках (цвет, размер и т.д.)
- Управление производственными процессами и сборкой товаров
- Расчет заказов по минимальным остаткам и потребностям клиентов
- Учет по нескольким юридическим лицам (организациям)
- Применение скидок в процентах или суммах при продажах
- Настройка различных налоговых схем для категорий товаров/услуг или индивидуально
- Хранение фото товаров и создание прайс-листов с изображениями
- Использование камеры устройства для сканирования штрихкодов
- Печать и отправка счетов и других документов из приложения, выгрузка в PDF и EXCEL
- Использование собственного логотипа компании в печатных формах
- Гибкая настройка и сохранение отчетов с фильтрами и сортировками
- Импорт данных из EXCEL или таблиц Google
- Автоматическая загрузка курсов валют
- Работа в режиме OFFLINE, хранение данных на устройстве и синхронизация через Google Drive или Яндекс.Диск
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