MemListMgr для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|fafalone
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|1.98 Мб
|СКАЧАТЬ
MemListMgr - это программа для детального мониторинга и управления системной памятью вашего компьютера. Она предоставляет полную информацию об использовании оперативной памяти и позволяет эффективно управлять различными типами памяти. MemListMgr предназначен для пользователей, которые сталкиваются с проблемами производительности из-за неэффективного использования памяти, особенно при одновременном запуске нескольких приложений. Программа помогает оптимизировать работу системы, поддерживая максимальную производительность даже на старом оборудовании.
В главном интерфейсе MemListMgr отображается информация о текущем состоянии оперативной памяти, включая общий объем, объем свободной памяти и данные о расходах. Программа классифицирует память по различным спискам, таким как "Обнуленная", "Свободная", "Измененная" и "Резервная". Это позволяет пользователю подробно увидеть, как распределяется и используется память в системе.
MemListMgr предлагает ряд функций для управления памятью. Например, функция очистки памяти в режиме ожидания позволяет мгновенно освободить занятую память, улучшая отзывчивость системы. Программа также включает инструменты для очистки резервной и измененной памяти, а также рабочих наборов. Дополнительно предоставлены опции для очистки кэша реестра и кэша системных файлов, что помогает решать более сложные проблемы с производительностью.
Одной из важных возможностей MemListMgr является автоматическое обновление информации о состоянии памяти через заданные промежутки времени. Это позволяет пользователю всегда иметь актуальные данные и своевременно принимать меры для оптимизации работы системы. Регулярная очистка и промывка памяти поддерживают плавную работу компьютера, особенно при выполнении интенсивных задач.
Основные возможности MemListMgr:
- Детальная информация о состоянии оперативной памяти.
- Классификация памяти по различным спискам: "Обнуленная", "Свободная", "Измененная", "Резервная".
- Очистка оперативной памяти в режиме ожидания.
- Инструменты для управления резервной и измененной памятью.
- Очистка рабочих наборов.
- Очистка кэша реестра и системных файлов.
- Автоматическое обновление информации о памяти.
- Поддержка максимальной производительности системы даже на старом оборудовании.
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...
Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0
Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...
Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56
Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...
MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...
Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....
RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями...
Отзывы о программе MemListMgr
Admin
Отзывов о программе MemListMgr 1.2 пока нет, можете добавить...