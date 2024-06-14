MemListMgr для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:1.98 Мб
СКАЧАТЬ
MemListMgr скриншот № 1

MemListMgr - это программа для детального мониторинга и управления системной памятью вашего компьютера. Она предоставляет полную информацию об использовании оперативной памяти и позволяет эффективно управлять различными типами памяти. MemListMgr предназначен для пользователей, которые сталкиваются с проблемами производительности из-за неэффективного использования памяти, особенно при одновременном запуске нескольких приложений. Программа помогает оптимизировать работу системы, поддерживая максимальную производительность даже на старом оборудовании.

В главном интерфейсе MemListMgr отображается информация о текущем состоянии оперативной памяти, включая общий объем, объем свободной памяти и данные о расходах. Программа классифицирует память по различным спискам, таким как "Обнуленная", "Свободная", "Измененная" и "Резервная". Это позволяет пользователю подробно увидеть, как распределяется и используется память в системе.

MemListMgr предлагает ряд функций для управления памятью. Например, функция очистки памяти в режиме ожидания позволяет мгновенно освободить занятую память, улучшая отзывчивость системы. Программа также включает инструменты для очистки резервной и измененной памяти, а также рабочих наборов. Дополнительно предоставлены опции для очистки кэша реестра и кэша системных файлов, что помогает решать более сложные проблемы с производительностью.

Одной из важных возможностей MemListMgr является автоматическое обновление информации о состоянии памяти через заданные промежутки времени. Это позволяет пользователю всегда иметь актуальные данные и своевременно принимать меры для оптимизации работы системы. Регулярная очистка и промывка памяти поддерживают плавную работу компьютера, особенно при выполнении интенсивных задач.

Основные возможности MemListMgr:

  • Детальная информация о состоянии оперативной памяти.
  • Классификация памяти по различным спискам: "Обнуленная", "Свободная", "Измененная", "Резервная".
  • Очистка оперативной памяти в режиме ожидания.
  • Инструменты для управления резервной и измененной памятью.
  • Очистка рабочих наборов.
  • Очистка кэша реестра и системных файлов.
  • Автоматическое обновление информации о памяти.
  • Поддержка максимальной производительности системы даже на старом оборудовании.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Microsoft Visual C++ RedistributableMicrosoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)

Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...

скачать Windows 7 USB/DVD Download ToolWindows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0

Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...

скачать Visual C++ Runtime Installer (All-In-One)Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56

Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...

скачать MapKeyboardMapKeyboard 2.1

MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...

скачать HyperX NGENUITYHyperX NGENUITY 2.14.0.0

Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....

скачать RegScannerRegScanner 2.75

RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями...

Отзывы о программе MemListMgr

Admin

Отзывов о программе MemListMgr 1.2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв