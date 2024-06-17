Ayin - приложение для редактирования изображений, предназначенное для пользователей, которые ценят простоту и эффективность. Программа позволяет быстро и без лишних усилий вносить необходимые изменения в изображения, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс и широкий набор функций.

Приложение отличается минималистичным дизайном и простотой использования. С момента загрузки изображения, пользователю становятся доступны различные фильтры и инструменты для редактирования. Ayin поддерживает работу с несколькими вкладками, что позволяет редактировать и сравнивать несколько изображений одновременно.

Ayin предлагает разнообразные фильтры и эффекты для улучшения изображений. Пользователи могут применять градации серого, переворот по горизонтали и вертикали, размытие, эффекты солнечного света, 3D-очки, тиснение и многие другие. Программа также позволяет обрезать изображение или изменить его размер, чтобы оно соответствовало требованиям различных платформ.

Приложение включает функции Undo и Redo, что позволяет пользователям отменять последние действия и возвращаться на шаг назад. Также доступна функция Reset, позволяющая начать редактирование заново. Возможность слияния изображений позволяет создавать истории или композиты.

Основные возможности приложения Ayin: