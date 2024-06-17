Ayin для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Fares Ahmed
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|10.65 Мб
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Ayin - приложение для редактирования изображений, предназначенное для пользователей, которые ценят простоту и эффективность. Программа позволяет быстро и без лишних усилий вносить необходимые изменения в изображения, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс и широкий набор функций.
Приложение отличается минималистичным дизайном и простотой использования. С момента загрузки изображения, пользователю становятся доступны различные фильтры и инструменты для редактирования. Ayin поддерживает работу с несколькими вкладками, что позволяет редактировать и сравнивать несколько изображений одновременно.
Ayin предлагает разнообразные фильтры и эффекты для улучшения изображений. Пользователи могут применять градации серого, переворот по горизонтали и вертикали, размытие, эффекты солнечного света, 3D-очки, тиснение и многие другие. Программа также позволяет обрезать изображение или изменить его размер, чтобы оно соответствовало требованиям различных платформ.
Приложение включает функции Undo и Redo, что позволяет пользователям отменять последние действия и возвращаться на шаг назад. Также доступна функция Reset, позволяющая начать редактирование заново. Возможность слияния изображений позволяет создавать истории или композиты.
Основные возможности приложения Ayin:
- Простота использования и минималистичный интерфейс
- Поддержка работы с несколькими вкладками для одновременного редактирования и сравнения изображений
- Разнообразные фильтры и эффекты: градации серого, переворот, размытие, солнечный свет, 3D-очки, тиснение и другие
- Инструменты для обрезки и изменения размера изображений
- Функции Undo и Redo для отмены и возврата действий
- Функция Reset для полного сброса изменений
- Возможность слияния изображений для создания композитов или историй
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