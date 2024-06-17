Ayin для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:10.65 Мб
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Ayin скриншот № 1

Ayin - приложение для редактирования изображений, предназначенное для пользователей, которые ценят простоту и эффективность. Программа позволяет быстро и без лишних усилий вносить необходимые изменения в изображения, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс и широкий набор функций.

Приложение отличается минималистичным дизайном и простотой использования. С момента загрузки изображения, пользователю становятся доступны различные фильтры и инструменты для редактирования. Ayin поддерживает работу с несколькими вкладками, что позволяет редактировать и сравнивать несколько изображений одновременно.

Ayin предлагает разнообразные фильтры и эффекты для улучшения изображений. Пользователи могут применять градации серого, переворот по горизонтали и вертикали, размытие, эффекты солнечного света, 3D-очки, тиснение и многие другие. Программа также позволяет обрезать изображение или изменить его размер, чтобы оно соответствовало требованиям различных платформ.

Приложение включает функции Undo и Redo, что позволяет пользователям отменять последние действия и возвращаться на шаг назад. Также доступна функция Reset, позволяющая начать редактирование заново. Возможность слияния изображений позволяет создавать истории или композиты.

Основные возможности приложения Ayin:

  • Простота использования и минималистичный интерфейс
  • Поддержка работы с несколькими вкладками для одновременного редактирования и сравнения изображений
  • Разнообразные фильтры и эффекты: градации серого, переворот, размытие, солнечный свет, 3D-очки, тиснение и другие
  • Инструменты для обрезки и изменения размера изображений
  • Функции Undo и Redo для отмены и возврата действий
  • Функция Reset для полного сброса изменений
  • Возможность слияния изображений для создания композитов или историй
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