PhoXoSee для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.24.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PhoXo
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.68 Мб
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PhoXoSee - приложение для просмотра и обработки изображений, созданное для удобства пользователей, предпочитающих минималистичные и функциональные решения.
Дизайн PhoXoSee сразу привлекает внимание своей простотой и интуитивной доступностью. В нем легко ориентироваться благодаря эффективному использованию пространства и лаконичным элементам управления. Приложение обеспечивает не только просмотр изображений различных форматов, но и предоставляет возможность выполнения базовых операций редактирования, таких как изменение размера и конвертация форматов.
Основные возможности приложения PhoXoSee:
- Простой и быстрый просмотр изображений без излишних функций.
- Возможность изменения размера изображений.
- Конвертер форматов изображений (SVG в PNG и другие).
- Элегантное контекстное меню для быстрого доступа к дополнительным функциям.
PhoXoSee сочетает в себе минималистичный дизайн с богатством функциональных возможностей, делая процесс работы с изображениями максимально удобным и эффективным.
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