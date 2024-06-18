PhoXoSee для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.24.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.68 Мб
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PhoXoSee - приложение для просмотра и обработки изображений, созданное для удобства пользователей, предпочитающих минималистичные и функциональные решения.

Дизайн PhoXoSee сразу привлекает внимание своей простотой и интуитивной доступностью. В нем легко ориентироваться благодаря эффективному использованию пространства и лаконичным элементам управления. Приложение обеспечивает не только просмотр изображений различных форматов, но и предоставляет возможность выполнения базовых операций редактирования, таких как изменение размера и конвертация форматов.

Основные возможности приложения PhoXoSee:

  • Простой и быстрый просмотр изображений без излишних функций.
  • Возможность изменения размера изображений.
  • Конвертер форматов изображений (SVG в PNG и другие).
  • Элегантное контекстное меню для быстрого доступа к дополнительным функциям.

PhoXoSee сочетает в себе минималистичный дизайн с богатством функциональных возможностей, делая процесс работы с изображениями максимально удобным и эффективным.

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