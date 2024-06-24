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Музыкальный плеер HD+ для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17.54 Мб
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Музыкальный плеер HD+ — это высококачественное приложение для воспроизведения музыки на устройствах Android, оснащенное современным и стильным дизайном. Этот плеер обеспечивает простое управление офлайн-музыкой и поддерживает множество музыкальных форматов, таких как mp3, mp4, m4a, ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, и aiff. Музыкальный плеер HD+ выделяется своими мощными функциями, такими как эквалайзер с пятью пресетами, усиление басов и 3D-реверберация, которые выводят музыкальные впечатления на новый уровень.

Музыкальный плеер HD+ обладает элегантным пользовательским интерфейсом и позволяет пользователям настраивать фоновое изображение, выбирая его из галереи или используя предустановленные изображения. Это приложение потребляет минимальное количество памяти и гарантирует плавное воспроизведение музыки без разрядки аккумулятора. Помимо этого, плеер поддерживает интеллектуальные списки новых и недавно прослушанных песен, работу в портретном и ландшафтном режимах, а также имеет три уникальных виджета.

Список основных возможностей приложения Музыкальный плеер HD+:

  • Поддержка всех форматов музыкальных файлов: mp3, mp4, m4a, ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff.
  • Интеллектуальные списки новых и недавно прослушанных песен.
  • Воспроизведение музыки из видеофайлов.
  • Высокое качество звука и поддержка гарнитуры/Bluetooth.
  • Умный таймер сна.
  • Эквалайзер с 5 графическими полосами и поддержкой пользовательских пресетов, усиление басов.
  • Поддержка портретного и ландшафтного режимов.
  • Встроенный редактор тегов.
  • Три уникальных виджета.
  • Возможность добавления любимых песен в закладки одним касанием.
  • Быстрый поиск по песне, исполнителю, альбому.
  • Загрузка отсутствующих обложек альбомов и исполнителей.
  • Идеален для использования в походах, тренировках.
  • Поддержка случайного воспроизведения, повторов, циклов и последовательного воспроизведения.
  • Возможность делиться музыкой.

Этот mp3-плеер с эквалайзером и мощным звуком идеально подходит для пользователей Android, которые ищут качественный музыкальный проигрыватель. Он позволяет наслаждаться музыкой с высокими басами, не разряжая аккумулятор устройства, и имеет множество настраиваемых функций.

 

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