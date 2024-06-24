Музыкальный плеер HD+ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Carvalho Apps
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.54 Мб
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Музыкальный плеер HD+ — это высококачественное приложение для воспроизведения музыки на устройствах Android, оснащенное современным и стильным дизайном. Этот плеер обеспечивает простое управление офлайн-музыкой и поддерживает множество музыкальных форматов, таких как mp3, mp4, m4a, ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, и aiff. Музыкальный плеер HD+ выделяется своими мощными функциями, такими как эквалайзер с пятью пресетами, усиление басов и 3D-реверберация, которые выводят музыкальные впечатления на новый уровень.
Музыкальный плеер HD+ обладает элегантным пользовательским интерфейсом и позволяет пользователям настраивать фоновое изображение, выбирая его из галереи или используя предустановленные изображения. Это приложение потребляет минимальное количество памяти и гарантирует плавное воспроизведение музыки без разрядки аккумулятора. Помимо этого, плеер поддерживает интеллектуальные списки новых и недавно прослушанных песен, работу в портретном и ландшафтном режимах, а также имеет три уникальных виджета.
Список основных возможностей приложения Музыкальный плеер HD+:
- Поддержка всех форматов музыкальных файлов: mp3, mp4, m4a, ogg, wma, flac, wav, ape, wv, tta, mpc, aiff.
- Интеллектуальные списки новых и недавно прослушанных песен.
- Воспроизведение музыки из видеофайлов.
- Высокое качество звука и поддержка гарнитуры/Bluetooth.
- Умный таймер сна.
- Эквалайзер с 5 графическими полосами и поддержкой пользовательских пресетов, усиление басов.
- Поддержка портретного и ландшафтного режимов.
- Встроенный редактор тегов.
- Три уникальных виджета.
- Возможность добавления любимых песен в закладки одним касанием.
- Быстрый поиск по песне, исполнителю, альбому.
- Загрузка отсутствующих обложек альбомов и исполнителей.
- Идеален для использования в походах, тренировках.
- Поддержка случайного воспроизведения, повторов, циклов и последовательного воспроизведения.
- Возможность делиться музыкой.
Этот mp3-плеер с эквалайзером и мощным звуком идеально подходит для пользователей Android, которые ищут качественный музыкальный проигрыватель. Он позволяет наслаждаться музыкой с высокими басами, не разряжая аккумулятор устройства, и имеет множество настраиваемых функций.
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