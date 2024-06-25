Window Center & Resizer - это удобная утилита для управления окнами на рабочем столе. Она разработана для тех, кто работает с множеством окон и хочет быстро наводить порядок в рабочем пространстве. Программа позволяет центрировать и изменять размеры окон, делая рабочий процесс более удобным и организованным.

Главная особенность Window Center & Resizer - возможность центрирования любого открытого окна на рабочем столе. Для этого используется сочетание клавиш Ctrl + Shift + C. Приложение не имеет собственного графического интерфейса, но его настройки можно найти в системном трее.

Кроме центрирования, программа предлагает функцию изменения размера окон. Это можно сделать с помощью кнопки "Изменить размер окна", которая позволяет быстро настроить окна до заданных размеров. Эта функция полезна, если вы предпочитаете работать с окнами определенного размера и хотите сэкономить время на ручной настройке.

Настройка приложения проста. Чтобы изменить параметры, перейдите в папку с приложением через окно "Выполнить" (Windows + R) и введите %appdata%. Найдите папку 'BetterDesktopSorting' и откройте файл Config.txt в текстовом редакторе. В этом файле можно изменить метод сортировки окон. По умолчанию используется метод сортировки по типу файла (F), но вы можете переключиться на алфавитный или другой доступный метод, чтобы адаптировать приложение под свои нужды.

Основные возможности Window Center & Resizer: