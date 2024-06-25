Music Player - MP3 & Equalizer - это аудиоплеер и MP3-плеер с мощным эквалайзером, поддержкой всех популярных форматов и стильным интерфейсом. Приложение автоматически сканирует всю музыку на вашем устройстве, группируя ее по названию, исполнителю и альбому, что позволяет легко находить нужные треки.

Приложение быстро находит все форматы песен и обладает встроенным эквалайзером высокого качества с усилением низких частот и эффектами реверберации. Эти мощные функции значительно улучшают ваш опыт прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает форматы MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и другие, воспроизводя их в высоком качестве.

Список основных возможностей приложения Music Player - MP3 & Equalizer: