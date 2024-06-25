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Music Player - MP3 & Equalizer для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.4 Мб
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Music Player - MP3 & Equalizer - это аудиоплеер и MP3-плеер с мощным эквалайзером, поддержкой всех популярных форматов и стильным интерфейсом. Приложение автоматически сканирует всю музыку на вашем устройстве, группируя ее по названию, исполнителю и альбому, что позволяет легко находить нужные треки.

Приложение быстро находит все форматы песен и обладает встроенным эквалайзером высокого качества с усилением низких частот и эффектами реверберации. Эти мощные функции значительно улучшают ваш опыт прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает форматы MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и другие, воспроизводя их в высоком качестве.

Список основных возможностей приложения Music Player - MP3 & Equalizer:

  • Мощный эквалайзер и усилитель низких частот с 20+ пресетами, 5 полосами, виртуализатором музыки и 3D-эффектами реверберации.
  • Несколько потрясающих тем и фонов, а также возможность выбора собственного изображения из галереи.
  • Встроенный резак для MP3 для создания рингтонов, будильников и уведомлений.
  • Поддержка воспроизведения различных аудиоформатов, таких как MP3, WMA, AAC, FLAC.
  • Автономный режим работы, интеллектуальные автоматические списки воспроизведения, полная поддержка плейлистов.
  • Управление музыкальными файлами на телефоне и SD-карте, создание и сортировка собственных плейлистов.
  • Поддержка папок и быстрый поиск музыкальных и видеофайлов.
  • Очередь воспроизведения с возможностью изменения порядка треков.
  • Поддержка текстов песен, гарнитур и Bluetooth.
  • Режим вождения, редактор тегов, стильные виджеты.
  • Фильтр продолжительности музыки и спящий режим для автоматической остановки воспроизведения.
  • Видеоплеер Ultra HD с поддержкой 4K, конвертер видео в аудио.
  • Блокировка личных видеофайлов и защита их в личной папке.
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