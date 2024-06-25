Music Player - MP3 & Equalizer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Easyelife
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.4 Мб
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Music Player - MP3 & Equalizer - это аудиоплеер и MP3-плеер с мощным эквалайзером, поддержкой всех популярных форматов и стильным интерфейсом. Приложение автоматически сканирует всю музыку на вашем устройстве, группируя ее по названию, исполнителю и альбому, что позволяет легко находить нужные треки.
Приложение быстро находит все форматы песен и обладает встроенным эквалайзером высокого качества с усилением низких частот и эффектами реверберации. Эти мощные функции значительно улучшают ваш опыт прослушивания музыки. Музыкальный проигрыватель поддерживает форматы MP3, MIDI, WAV, FLAC, AAC, APE и другие, воспроизводя их в высоком качестве.
Список основных возможностей приложения Music Player - MP3 & Equalizer:
- Мощный эквалайзер и усилитель низких частот с 20+ пресетами, 5 полосами, виртуализатором музыки и 3D-эффектами реверберации.
- Несколько потрясающих тем и фонов, а также возможность выбора собственного изображения из галереи.
- Встроенный резак для MP3 для создания рингтонов, будильников и уведомлений.
- Поддержка воспроизведения различных аудиоформатов, таких как MP3, WMA, AAC, FLAC.
- Автономный режим работы, интеллектуальные автоматические списки воспроизведения, полная поддержка плейлистов.
- Управление музыкальными файлами на телефоне и SD-карте, создание и сортировка собственных плейлистов.
- Поддержка папок и быстрый поиск музыкальных и видеофайлов.
- Очередь воспроизведения с возможностью изменения порядка треков.
- Поддержка текстов песен, гарнитур и Bluetooth.
- Режим вождения, редактор тегов, стильные виджеты.
- Фильтр продолжительности музыки и спящий режим для автоматической остановки воспроизведения.
- Видеоплеер Ultra HD с поддержкой 4K, конвертер видео в аудио.
- Блокировка личных видеофайлов и защита их в личной папке.
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