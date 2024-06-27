Obd Mary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.244 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|OBD Apps
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|48.54 Мб
|СКАЧАТЬ
Obd Mary - это мощное приложение для диагностики автомобилей, которое объединяет в себе функции сканера, панели приборов и бортового компьютера. Оно предоставляет широкий спектр возможностей для диагностики и мониторинга состояния вашего автомобиля. Поддерживая множество современных автомобильных марок, Obd Mary позволяет считывать и стирать ошибки не только по стандарту OBD-2, но и для таких модулей, как ABS, SRS, Airbag, HVAC и другие.
Основные возможности приложения Obd Mary:
- Поддержка множества автомобильных марок: Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo и многих других.
- Чтение и сброс диагностических кодов ошибок: Считывайте и сбрасывайте коды ошибок в модулях, совместимых с OBD2. Просматривайте описания ошибок и получайте дополнительную информацию.
- Панель приборов: Настраивайте панели приборов с необходимыми датчиками, изменяйте параметры экранов, включая цвет, размер и положение элементов.
- Бортовой компьютер: Записывайте данные о поездках, включая время, расход топлива, стоимость топлива, среднюю и максимальную скорость.
- Совместимость с ELM327 адаптерами: Приложение работает с Bluetooth и Wi-Fi адаптерами ELM327, обеспечивая стабильное подключение и диагностику.
- Интерактивное руководство по началу работы: Пошаговая инструкция поможет быстро настроить приложение и начать диагностику автомобиля.
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