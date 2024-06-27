Obd Mary - это мощное приложение для диагностики автомобилей, которое объединяет в себе функции сканера, панели приборов и бортового компьютера. Оно предоставляет широкий спектр возможностей для диагностики и мониторинга состояния вашего автомобиля. Поддерживая множество современных автомобильных марок, Obd Mary позволяет считывать и стирать ошибки не только по стандарту OBD-2, но и для таких модулей, как ABS, SRS, Airbag, HVAC и другие.

Основные возможности приложения Obd Mary:

Поддержка множества автомобильных марок: Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo и многих других.

Чтение и сброс диагностических кодов ошибок: Считывайте и сбрасывайте коды ошибок в модулях, совместимых с OBD2. Просматривайте описания ошибок и получайте дополнительную информацию.

Панель приборов: Настраивайте панели приборов с необходимыми датчиками, изменяйте параметры экранов, включая цвет, размер и положение элементов.

Бортовой компьютер: Записывайте данные о поездках, включая время, расход топлива, стоимость топлива, среднюю и максимальную скорость.

Совместимость с ELM327 адаптерами: Приложение работает с Bluetooth и Wi-Fi адаптерами ELM327, обеспечивая стабильное подключение и диагностику.

Интерактивное руководство по началу работы: Пошаговая инструкция поможет быстро настроить приложение и начать диагностику автомобиля.

Примечание! Для работы приложения требуется ELM327 Bluetooth или Wi-Fi адаптер. Рекомендуется использовать ELM адаптеры версии 1.5, так как версии 2.1 могут иметь несовместимости.