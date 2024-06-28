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Windows Product Key Viewer для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:810 Кб
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Windows Product Key Viewer скриншот № 1

Windows Product Key Viewer - это удобное приложение для быстрого и легкого получения вашего ключа продукта Windows. Незаменимый инструмент в случае переустановки операционной системы, перехода на более высокую редакцию Windows или при замене материнской платы. Программа позволяет избежать необходимости искать старые письма или стикеры с ключом продукта, автоматически находя и отображая его в своем главном окне.

Windows Product Key Viewer устанавливается через платформу Ashampoo Connect, что требует наличия учетной записи Ashampoo. Приложение предназначено для работы с Windows 10 и 11, однако может возникнуть сложности при извлечении ключа из версий Windows Pro или Enterprise. При этом, если ключ доступен, программа отобразит его в полном 25-символьном формате, который можно легко скопировать в буфер обмена нажатием одной кнопки.

Основные возможности Windows Product Key Viewer:

  • Автоматическое нахождение и отображение ключа продукта Windows.
  • Простое и удобное копирование ключа в буфер обмена.
  • Поддержка операционных систем Windows 10 и 11.
  • Установка через платформу Ashampoo Connect с необходимостью наличия учетной записи.
  • Удобный интерфейс, отображающий ключ продукта в главном окне.
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