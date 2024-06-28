Windows Product Key Viewer - это удобное приложение для быстрого и легкого получения вашего ключа продукта Windows. Незаменимый инструмент в случае переустановки операционной системы, перехода на более высокую редакцию Windows или при замене материнской платы. Программа позволяет избежать необходимости искать старые письма или стикеры с ключом продукта, автоматически находя и отображая его в своем главном окне.

Windows Product Key Viewer устанавливается через платформу Ashampoo Connect, что требует наличия учетной записи Ashampoo. Приложение предназначено для работы с Windows 10 и 11, однако может возникнуть сложности при извлечении ключа из версий Windows Pro или Enterprise. При этом, если ключ доступен, программа отобразит его в полном 25-символьном формате, который можно легко скопировать в буфер обмена нажатием одной кнопки.

Основные возможности Windows Product Key Viewer: