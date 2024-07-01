Smart SVG Viewer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.5.0.1715 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:724 Кб
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Smart SVG Viewer скриншот № 1

Smart SVG Viewer - специализированная программа для просмотра и анализа SVG-файлов, незаменимая для разработчиков графических интерфейсов. Она обеспечивает точное масштабирование и соблюдение соотношений сторон, что крайне важно при создании UI/UX-дизайнов. В отличие от универсальных просмотрщиков или веб-браузеров, Smart SVG Viewer предоставляет профессиональные инструменты для работы с SVG, включая поддержку альфа-канала и встроенную галерею.

При запуске приложения пользователю открывается удобный интерфейс, который автоматически распознает и отображает все SVG-файлы в указанной папке. Встроенное дерево папок облегчает доступ к файлам, а миниатюрный вид всех SVG-файлов в папке упрощает их просмотр. При клике на миниатюру в нижней части экрана отображается полное изображение.

Программа предлагает опцию "Прозрачная сетка" в меню "Вид", которая позволяет изменять цвет и размер сетки, что важно для точной проверки изображений. Для некоторых проектов лучше подходит темная сетка, для других - светлая, что делает программу удобной для различных сценариев использования.

Также Smart SVG Viewer позволяет детально рассматривать изображения с помощью фиксированного 400-процентного масштаба, активируемого кликом левой кнопкой мыши по окну предварительного просмотра. Однако пользователи могут пожелать гибкости в изменении масштаба. Экспорт изображений в формате .PNG поддерживает настройку пропорций, сглаживание и изменение разрешения.

Основные возможности приложения Smart SVG Viewer:

  • Поддержка альфа-канала для работы с прозрачными элементами SVG
  • Встроенная галерея для удобного просмотра множества SVG-файлов
  • Интегрированное дерево папок для быстрого доступа к файлам
  • Отображение миниатюр всех SVG-файлов в папке
  • Возможность изменения цвета и размера прозрачной сетки
  • Фиксированный 400-процентный масштаб для детального просмотра изображений
  • Экспорт изображений в .PNG с настройкой пропорций, сглаживания и разрешения
     
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