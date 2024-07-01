Smart SVG Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.5.0.1715 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Viacheslav Maliukhin
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|724 Кб
|СКАЧАТЬ
Smart SVG Viewer - специализированная программа для просмотра и анализа SVG-файлов, незаменимая для разработчиков графических интерфейсов. Она обеспечивает точное масштабирование и соблюдение соотношений сторон, что крайне важно при создании UI/UX-дизайнов. В отличие от универсальных просмотрщиков или веб-браузеров, Smart SVG Viewer предоставляет профессиональные инструменты для работы с SVG, включая поддержку альфа-канала и встроенную галерею.
При запуске приложения пользователю открывается удобный интерфейс, который автоматически распознает и отображает все SVG-файлы в указанной папке. Встроенное дерево папок облегчает доступ к файлам, а миниатюрный вид всех SVG-файлов в папке упрощает их просмотр. При клике на миниатюру в нижней части экрана отображается полное изображение.
Программа предлагает опцию "Прозрачная сетка" в меню "Вид", которая позволяет изменять цвет и размер сетки, что важно для точной проверки изображений. Для некоторых проектов лучше подходит темная сетка, для других - светлая, что делает программу удобной для различных сценариев использования.
Также Smart SVG Viewer позволяет детально рассматривать изображения с помощью фиксированного 400-процентного масштаба, активируемого кликом левой кнопкой мыши по окну предварительного просмотра. Однако пользователи могут пожелать гибкости в изменении масштаба. Экспорт изображений в формате .PNG поддерживает настройку пропорций, сглаживание и изменение разрешения.
Основные возможности приложения Smart SVG Viewer:
- Поддержка альфа-канала для работы с прозрачными элементами SVG
- Встроенная галерея для удобного просмотра множества SVG-файлов
- Интегрированное дерево папок для быстрого доступа к файлам
- Отображение миниатюр всех SVG-файлов в папке
- Возможность изменения цвета и размера прозрачной сетки
- Фиксированный 400-процентный масштаб для детального просмотра изображений
- Экспорт изображений в .PNG с настройкой пропорций, сглаживания и разрешения
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается...
Крохотный и простой в использовании просмотрщик графических файлов для Windows,...
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
ACDSee - отличное приложение предназначенное для просмотра изображений и упорядочивания...
Отзывы о программе Smart SVG Viewer
Admin
Отзывов о программе Smart SVG Viewer 0.5.0.1715 пока нет, можете добавить...