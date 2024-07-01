Smart SVG Viewer - специализированная программа для просмотра и анализа SVG-файлов, незаменимая для разработчиков графических интерфейсов. Она обеспечивает точное масштабирование и соблюдение соотношений сторон, что крайне важно при создании UI/UX-дизайнов. В отличие от универсальных просмотрщиков или веб-браузеров, Smart SVG Viewer предоставляет профессиональные инструменты для работы с SVG, включая поддержку альфа-канала и встроенную галерею.

При запуске приложения пользователю открывается удобный интерфейс, который автоматически распознает и отображает все SVG-файлы в указанной папке. Встроенное дерево папок облегчает доступ к файлам, а миниатюрный вид всех SVG-файлов в папке упрощает их просмотр. При клике на миниатюру в нижней части экрана отображается полное изображение.

Программа предлагает опцию "Прозрачная сетка" в меню "Вид", которая позволяет изменять цвет и размер сетки, что важно для точной проверки изображений. Для некоторых проектов лучше подходит темная сетка, для других - светлая, что делает программу удобной для различных сценариев использования.

Также Smart SVG Viewer позволяет детально рассматривать изображения с помощью фиксированного 400-процентного масштаба, активируемого кликом левой кнопкой мыши по окну предварительного просмотра. Однако пользователи могут пожелать гибкости в изменении масштаба. Экспорт изображений в формате .PNG поддерживает настройку пропорций, сглаживание и изменение разрешения.

Основные возможности приложения Smart SVG Viewer: