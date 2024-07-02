2FAGuard для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:54.72 Мб
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2FAGuard скриншот № 2

2FAGuard - это современное, безопасное приложение для управления кодами двухфакторной аутентификации (2FA). Оно обеспечивает дополнительный уровень безопасности, помимо стандартного ввода имени пользователя и пароля.

Приложение 2FAGuard имеет интуитивно понятный интерфейс, что делает его освоение легким и быстрым. При первом запуске вас встретит вкладка "Добавить токен", где можно выбрать несколько способов добавления кодов: из буфера обмена, путем сканирования QR-кода или вручную, введя имя, имя пользователя и пароль. Приложение также предоставляет ряд экспертных настроек для выбора алгоритма шифрования, количества цифр и срока действия кода в секундах, однако изменять эти параметры рекомендуется только опытным пользователям.

2FAGuard поддерживает импорт учетных данных из различных источников, включая локальные резервные копии и списки URL. Приложение совместимо с Windows Hello, что позволяет использовать отпечаток пальца, распознавание лица или аппаратный ключ безопасности для дополнительного уровня защиты и удобства.

Настройки приложения позволяют надежно хранить конфиденциальную информацию благодаря функциям предотвращения записи и таймеру блокировки, который активируется после определенного времени бездействия. Шифрование секретных ключей, имен учетных записей и заметок осуществляется с помощью передового алгоритма AEGIS-256, а ключ шифрования генерируется с использованием алгоритма Argon2id.

Основные возможности приложения 2FAGuard:

  • Управление кодами двухфакторной аутентификации (2FA).
  • Интуитивно понятный интерфейс для добавления токенов.
  • Несколько способов добавления кодов: из буфера обмена, сканирование QR-кода, ручной ввод.
  • Экспертные настройки шифрования, количества цифр и срока действия кода.
  • Поддержка импорта учетных данных из локальных резервных копий и списков URL.
  • Совместимость с Windows Hello для использования отпечатка пальца, распознавания лица или аппаратного ключа безопасности.
  • Функции предотвращения записи и таймер блокировки для защиты при бездействии.
  • Шифрование данных с использованием алгоритма AEGIS-256 и генерация ключей с помощью Argon2id.
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