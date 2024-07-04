Protractor для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.08 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:3.31 Мб
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Protractor - это приложение для точного измерения углов с помощью камеры вашего устройства. Оно обеспечивает удобный и функциональный инструмент, который пригодится в различных ситуациях, требующих измерения углов, будь то строительные работы, ремонт или другие виды деятельности, где необходима высокая точность.

Приложение предлагает пользователям возможность визуального измерения углов, используя камеру устройства. С помощью функции "Пауза" можно зафиксировать изображение, а затем определить угол между двумя маркерами. Это позволяет удобно и быстро измерять углы в реальном времени.

Одной из ключевых особенностей Protractor является возможность отображения горизонтальных и вертикальных линий отвеса. Пользователь может привязать ближайший маркер к линии одним нажатием или отслеживать его двойным нажатием, что обеспечивает более точное измерение. В случае необходимости калибровки акселерометра предусмотрена специальная кнопка CAL.

Для удобства пользователей приложение также включает функцию копирования измеренного угла в градусах и радианах в буфер обмена, что позволяет легко использовать полученные данные в других приложениях или документах.

Список основных возможностей приложения Protractor:

  • Просмотр камеры с помощью кнопки «Пауза» для фиксации изображения.
  • Измерение углов между двумя маркерами.
  • Отображение горизонтальных и вертикальных линий отвеса для точного измерения.
  • Привязка маркеров к линии отвеса одним нажатием и отслеживание двойным нажатием.
  • Кнопка CAL для калибровки акселерометра.
  • Копирование углов в градусах и радианах в буфер обмена.
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