Protractor - это приложение для точного измерения углов с помощью камеры вашего устройства. Оно обеспечивает удобный и функциональный инструмент, который пригодится в различных ситуациях, требующих измерения углов, будь то строительные работы, ремонт или другие виды деятельности, где необходима высокая точность.

Приложение предлагает пользователям возможность визуального измерения углов, используя камеру устройства. С помощью функции "Пауза" можно зафиксировать изображение, а затем определить угол между двумя маркерами. Это позволяет удобно и быстро измерять углы в реальном времени.

Одной из ключевых особенностей Protractor является возможность отображения горизонтальных и вертикальных линий отвеса. Пользователь может привязать ближайший маркер к линии одним нажатием или отслеживать его двойным нажатием, что обеспечивает более точное измерение. В случае необходимости калибровки акселерометра предусмотрена специальная кнопка CAL.

Для удобства пользователей приложение также включает функцию копирования измеренного угла в градусах и радианах в буфер обмена, что позволяет легко использовать полученные данные в других приложениях или документах.

Список основных возможностей приложения Protractor: