BackupCraft для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KLS Soft
|Категория:
|Резервное копирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.62 Мб
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BackupCraft - это многофункциональное приложение для резервного копирования данных, предназначенное для удовлетворения потребностей современных пользователей. Оно поддерживает широкий спектр источников данных и целей, предлагая сложную настройку задач резервного копирования, планирование и многое другое.
BackupCraft отличается продуманным подходом к резервному копированию данных, предлагая удобный и подробный мастер создания резервных копий. Пользователи могут выбрать предпочтительные параметры резервного копирования и создать профиль для управления несколькими задачами.
Одной из ключевых особенностей BackupCraft является возможность работы с профилями резервного копирования, что повышает эффективность при выполнении повторяющихся процессов. Приложение позволяет гибко настраивать каждую задачу резервного копирования, обеспечивая индивидуальный опыт для пользователей.
BackupCraft также предоставляет возможность планирования задач резервного копирования, а меню настроек позволяет детально настроить все необходимые параметры. Упор на эффективность и универсальность делает BackupCraft надежным решением для задач резервного копирования, включая масштабируемые проекты.
Основные возможности приложения BackupCraft:
- Поддержка широкого спектра источников данных (онлайн и офлайн)
- Сложная настройка задач резервного копирования
- Управление профилями резервного копирования
- Планирование задач резервного копирования
- Гибкая настройка параметров резервного копирования
- Простой и подробный мастер создания резервных копий
- Высокая эффективность и универсальность
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