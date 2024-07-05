BackupCraft для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.0.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:12.62 Мб
СКАЧАТЬ
BackupCraft скриншот № 1
BackupCraft скриншот № 2
BackupCraft скриншот № 3
BackupCraft скриншот № 4

BackupCraft - это многофункциональное приложение для резервного копирования данных, предназначенное для удовлетворения потребностей современных пользователей. Оно поддерживает широкий спектр источников данных и целей, предлагая сложную настройку задач резервного копирования, планирование и многое другое.

BackupCraft отличается продуманным подходом к резервному копированию данных, предлагая удобный и подробный мастер создания резервных копий. Пользователи могут выбрать предпочтительные параметры резервного копирования и создать профиль для управления несколькими задачами.

Одной из ключевых особенностей BackupCraft является возможность работы с профилями резервного копирования, что повышает эффективность при выполнении повторяющихся процессов. Приложение позволяет гибко настраивать каждую задачу резервного копирования, обеспечивая индивидуальный опыт для пользователей.

BackupCraft также предоставляет возможность планирования задач резервного копирования, а меню настроек позволяет детально настроить все необходимые параметры. Упор на эффективность и универсальность делает BackupCraft надежным решением для задач резервного копирования, включая масштабируемые проекты.

Основные возможности приложения BackupCraft:

  • Поддержка широкого спектра источников данных (онлайн и офлайн)
  • Сложная настройка задач резервного копирования
  • Управление профилями резервного копирования
  • Планирование задач резервного копирования
  • Гибкая настройка параметров резервного копирования
  • Простой и подробный мастер создания резервных копий
  • Высокая эффективность и универсальность
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 8.1.7909 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать WinHexWinHex 21.1

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать Hasleo Disk CloneHasleo Disk Clone 4.0

Бесплатное приложение, которое позволяет вам перенести вашу ОС Windows на другой жесткий...

скачать ImageUSBImageUSB 1.5.1006

ImageUSB - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро создавать образ USB...

Отзывы о программе BackupCraft

Admin

Отзывов о программе BackupCraft 2.0.0.30 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв