Easy Construction Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Civil Construction apps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|86.38 Мб
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Easy Construction Calculator - это многофункциональное приложение, предназначенное для инженеров-строителей, подрядчиков и строителей. Программа объединяет в себе все необходимые инструменты для выполнения качественных расчетов на стройплощадке, что позволяет значительно оптимизировать рабочий процесс.
Easy Construction Calculator предлагает широкий спектр возможностей для расчетов в области гражданского строительства. С его помощью можно легко вычислить объем бетона, параметры кирпичной кладки, вес стали и многое другое. Кроме того, приложение включает раздел с тестовыми вопросами по гражданскому строительству, что позволяет пользователям освежить свои знания и подготовиться к экзаменам.
Также, Easy Construction Calculator предоставляет функцию ведения заметок. Это позволяет систематизировать и просматривать записи, что облегчает процесс обучения и помогает достигать профессиональных успехов. Пользователи могут записывать важные заметки и обращаться к ним в любое удобное время.
Основные возможности приложения Easy Construction Calculator:
- Расчет объемов бетона.
- Расчет параметров кирпичной кладки.
- Определение веса стальных конструкций.
- Раздел с тестовыми вопросами (MCQ) по гражданскому строительству.
- Функция ведения и систематизации заметок.
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