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Easy Construction Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:86.38 Мб
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Easy Construction Calculator - это многофункциональное приложение, предназначенное для инженеров-строителей, подрядчиков и строителей. Программа объединяет в себе все необходимые инструменты для выполнения качественных расчетов на стройплощадке, что позволяет значительно оптимизировать рабочий процесс.

Easy Construction Calculator предлагает широкий спектр возможностей для расчетов в области гражданского строительства. С его помощью можно легко вычислить объем бетона, параметры кирпичной кладки, вес стали и многое другое. Кроме того, приложение включает раздел с тестовыми вопросами по гражданскому строительству, что позволяет пользователям освежить свои знания и подготовиться к экзаменам.

Также, Easy Construction Calculator предоставляет функцию ведения заметок. Это позволяет систематизировать и просматривать записи, что облегчает процесс обучения и помогает достигать профессиональных успехов. Пользователи могут записывать важные заметки и обращаться к ним в любое удобное время.

Основные возможности приложения Easy Construction Calculator:

  • Расчет объемов бетона.
  • Расчет параметров кирпичной кладки.
  • Определение веса стальных конструкций.
  • Раздел с тестовыми вопросами (MCQ) по гражданскому строительству.
  • Функция ведения и систематизации заметок.
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