Mouse Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.8.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robot Soft Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|613 Кб
|СКАЧАТЬ
Mouse Recorder - это легкое и удобное программное решение для Windows, предназначенное для записи и автоматического воспроизведения действий с мышью. Это приложение идеально подходит для тех, кто хочет автоматизировать повторяющиеся задачи, обеспечивая точное повторение всех движений и нажатий, выполненных пользователем. Mouse Recorder обладает интуитивно понятным интерфейсом и множеством настроек, что делает его удобным для пользователей любого уровня.
Для начала записи сеанса достаточно нажать кнопку на интерфейсе или использовать сочетание клавиш. После завершения записи, процесс можно остановить таким же образом. Записанные действия могут быть воспроизведены один или несколько раз, в зависимости от потребностей пользователя. Программа позволяет настроить продолжительность воспроизведения, временные задержки между повторами, а также скорость выполнения действий.
Mouse Recorder также предоставляет возможность автоматического выключения компьютера по завершении заданной задачи, что делает его еще более удобным. Программа поддерживает запись и управление несколькими действиями, которые можно выбирать из списка. Вдобавок к основным функциям, Mouse Recorder оснащен дополнительными инструментами, такими как кликер мыши, который позволяет автоматически кликать по заданным координатам с определенным интервалом.
Программа поддерживает настройку нажатий левой, правой или средней кнопки мыши, а также четыре основных типа действий: одиночный щелчок, двойной щелчок, удержание кнопки вниз и отпускание кнопки вверх. Благодаря этим функциям, Mouse Recorder становится полезным инструментом для выполнения рутинных задач на компьютере, экономя время и усилия пользователя.
Основные возможности приложения Mouse Recorder:
- Запись и воспроизведение действий с мышью.
- Настройка длительности воспроизведения и задержек между повторами.
- Автоматическое выключение компьютера по завершении задачи.
- Поддержка нескольких записей и выбор действий из списка.
- Встроенный кликер мыши с настройкой интервала между нажатиями.
- Настройка действий для левой, правой и средней кнопки мыши.
- Простота использования и интуитивно понятный интерфейс.
Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (14.25.28508)
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015, 2017 и 2019, поскольку в VS 2015 и более...
Visual C++ Runtime Installer (All-In-One) v56
Бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно буквально за пару...
MapKeyboard - небольшая бесплатная утилита с помощью которой можно легко переназначить или...
RegScanner - небольшая бесплатная утилита, которая в соответствии с заданными критериями...
Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0
Windows 7 USB/DVD Download Tool - отличный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно легко...
Приложение для персонализированной настройки периферийных устройств от компании HyperX....
Отзывы о программе Mouse Recorder
Admin
Отзывов о программе Mouse Recorder 2.8.8.2 пока нет, можете добавить...