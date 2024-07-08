Easy Area для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Marothia Techs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.58 Мб
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Easy Area — это приложение-калькулятор, предназначенное для измерения площади земли, расстояний и периметра с использованием карт или изображений. Программа обеспечивает простой и удобный способ выполнения измерений, а также включает встроенный конвертер единиц для перевода результатов в различные индийские и международные единицы измерения.
Приложение поддерживает два основных метода измерений:
- Использование карт. Пользователи могут найти нужное местоположение на карте и обозначить границы региона для расчета площади или расстояния. Данный метод не требует предварительных знаний о размерах участка.
- Импорт фотографий. Позволяет загружать изображения участка или любого многоугольника, после чего пользователь рисует границы на изображении. Первый отрезок линии служит для установления коэффициента масштабирования, что позволяет точно рассчитать площадь.
Список основных возможностей приложения Easy Area:
- Расчет площадей с использованием координатной и сферической геометрии.
- Отображение расстояний между точками на карте.
- Ввод размеров вручную для измерений на фотографиях.
- Поддержка нескольких слоев для измерений.
- Сохранение и загрузка результатов измерений.
- Возможность общего доступа к результатам измерений через ссылки.
- Поддержка бесконечного масштабирования и прокрутки карты.
- Интуитивные инструменты для работы с точками на карте.
- Мгновенные вычисления с использованием различных единиц измерения.
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