Easy Area — это приложение-калькулятор, предназначенное для измерения площади земли, расстояний и периметра с использованием карт или изображений. Программа обеспечивает простой и удобный способ выполнения измерений, а также включает встроенный конвертер единиц для перевода результатов в различные индийские и международные единицы измерения.

Приложение поддерживает два основных метода измерений:

Использование карт. Пользователи могут найти нужное местоположение на карте и обозначить границы региона для расчета площади или расстояния. Данный метод не требует предварительных знаний о размерах участка. Импорт фотографий. Позволяет загружать изображения участка или любого многоугольника, после чего пользователь рисует границы на изображении. Первый отрезок линии служит для установления коэффициента масштабирования, что позволяет точно рассчитать площадь.

Список основных возможностей приложения Easy Area: