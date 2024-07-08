Farmable - это удобное мобильное приложение для управления фермами, полями, садами и виноградниками. С его помощью вы сможете легко и быстро вести документацию по опрыскиванию, внесению удобрений, управлению задачами, заметкам, расписаниям и сбору урожая. Приложение включает в себя калькулятор для приготовления баковых смесей, что значительно упрощает процесс опрыскивания.

Основные возможности Farmable: