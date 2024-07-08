Farmable для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.8 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:40.15 Мб
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Farmable - это удобное мобильное приложение для управления фермами, полями, садами и виноградниками. С его помощью вы сможете легко и быстро вести документацию по опрыскиванию, внесению удобрений, управлению задачами, заметкам, расписаниям и сбору урожая. Приложение включает в себя калькулятор для приготовления баковых смесей, что значительно упрощает процесс опрыскивания.

Основные возможности Farmable:

  • Простота и интуитивность использования.
  • Экономия времени на ведении журналов распыления и документации.
  • Легкое сопоставление полей с помощью функции рисования на смартфоне.
  • Введение данных для каждого поля, включая дату и высоту посадки, расстояние между растениями, подвой и поставщика.
  • Сбор данных и информации на уровне поля и для каждой культуры или сорта.
  • Обзор полей, задач и урожая в одном месте.
  • Упрощение коммуникации внутри команды.
  • Планирование и документирование задач и действий в повседневной деятельности.
  • Выбор из ряда стандартных работ, включая опрыскивание, внесение удобрений, фертигацию, задачи в нескольких местах, а также поиск вредителей и болезней.
  • Добавление специальных заданий, таких как обрезка, прореживание и скашивание.
  • Автоматизация формирования отчетов для проверок.
  • Избавление от необходимости использовать бумажные носители и электронные таблицы.
  • Калькулятор баковой смеси для расчета смеси воды и химикатов.
  • Планирование и делегирование работы с деталями, включающими карту полей, смесь в резервуарах, используемое оборудование, дату завершения и комментарии.
  • Экспорт и загрузка отчетов о распылении для проверок и сертификации, включая Global GAP, QS GAP, Euro GAP, Freshcare и другие.
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