Farmable для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Farmable
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.15 Мб
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Farmable - это удобное мобильное приложение для управления фермами, полями, садами и виноградниками. С его помощью вы сможете легко и быстро вести документацию по опрыскиванию, внесению удобрений, управлению задачами, заметкам, расписаниям и сбору урожая. Приложение включает в себя калькулятор для приготовления баковых смесей, что значительно упрощает процесс опрыскивания.
Основные возможности Farmable:
- Простота и интуитивность использования.
- Экономия времени на ведении журналов распыления и документации.
- Легкое сопоставление полей с помощью функции рисования на смартфоне.
- Введение данных для каждого поля, включая дату и высоту посадки, расстояние между растениями, подвой и поставщика.
- Сбор данных и информации на уровне поля и для каждой культуры или сорта.
- Обзор полей, задач и урожая в одном месте.
- Упрощение коммуникации внутри команды.
- Планирование и документирование задач и действий в повседневной деятельности.
- Выбор из ряда стандартных работ, включая опрыскивание, внесение удобрений, фертигацию, задачи в нескольких местах, а также поиск вредителей и болезней.
- Добавление специальных заданий, таких как обрезка, прореживание и скашивание.
- Автоматизация формирования отчетов для проверок.
- Избавление от необходимости использовать бумажные носители и электронные таблицы.
- Калькулятор баковой смеси для расчета смеси воды и химикатов.
- Планирование и делегирование работы с деталями, включающими карту полей, смесь в резервуарах, используемое оборудование, дату завершения и комментарии.
- Экспорт и загрузка отчетов о распылении для проверок и сертификации, включая Global GAP, QS GAP, Euro GAP, Freshcare и другие.
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