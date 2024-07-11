Free Video Rotator для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:v2023 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:12.19 Мб
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Free Video Rotator скриншот № 1

Free Video Rotator - приложение, предназначенное для исправления ориентации видеофайлов. В современном мире, где смартфоны и цифровые камеры позволяют снимать видео в высоком разрешении, неправильная ориентация видео остается частой проблемой. Free Video Rotator помогает легко исправить эту проблему, предоставляя пользователю простой и удобный интерфейс.

Установка программы проходит быстро и не требует значительных усилий. После запуска пользователь сталкивается с интуитивно понятным интерфейсом, где все шаги обработки видео четко отображены. Для начала работы необходимо выбрать нужное видео, воспользовавшись кнопкой Открыть файл.

Процесс вращения видео осуществляется с помощью кнопки Вращение по часовой стрелке. Поворачивайте видео до тех пор, пока его ориентация не станет правильной. Программа поддерживает множество популярных форматов файлов, таких как AVI, MKV, MOV, MP4 и FLV, что позволяет работать с видео, снятым на различных устройствах, включая iPhone, Android и большинство цифровых камер.

Free Video Rotator не имеет дополнительных опций для внесения мелких корректировок перед обработкой видео. Пользователь может лишь указать папку для сохранения обработанного файла. Несмотря на это, приложение выполняет свою основную задачу - исправление ориентации видео - на отлично, и не требует от пользователя предварительного опыта.

Основные возможности приложения Free Video Rotator:

  • Простой и удобный интерфейс.
  • Быстрая установка и легкий запуск.
  • Поддержка множества популярных видеоформатов: AVI, MKV, MOV, MP4, FLV.
  • Возможность работы с видео, снятым на различных устройствах, включая смартфоны и цифровые камеры.
  • Простая процедура вращения видео до нужной ориентации.
  • Возможность указания выходной папки для сохранения обработанных видео.
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