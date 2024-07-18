Учет Товаров. Склад Онлайн для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.41r2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chester Software (Xaltos Technologies Ltd)
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|30.19 Мб
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Учет Товаров. Склад Онлайн - это многофункциональное приложение для управления запасами и продажами, идеально подходящее для небольших магазинов и складов. Программа позволяет синхронизировать данные между устройствами, обеспечивая совместную работу нескольких пользователей. Каждый пользователь может иметь свои права доступа, ограниченные определенными функциями и складами, что повышает безопасность и удобство использования.
Это приложение помогает поддерживать порядок в бизнесе, предоставляя возможность управлять складскими запасами, закупками и продажами с мобильного устройства. Вся информация синхронизируется автоматически, что позволяет работать в режиме реального времени из любого места.
Список основных возможностей приложения Учет Товаров. Склад Онлайн:
- Каталог товаров с возможностью добавления наименований, описаний, фотографий и штрих-кодов.
- Возможность создания групп товаров для упрощения их классификации.
- Регистрация продаж и покупок, а также учет приходов и расходов на складе.
- Использование камеры телефона или внешнего сканера для сканирования штрих-кодов.
- Контроль минимальных остатков товаров с уведомлениями о снижении количества.
- Учет покупателей и поставщиков, возможность задания скидок для покупателей.
- Поддержка нескольких торговых точек и складов в одном приложении.
- Учет общих затрат, таких как аренда, зарплата и прочие расходы.
- Быстрая инвентаризация для контроля товарных остатков.
- Разнообразные отчеты о продажах, покупках, обороте, прибыли и убытках.
- Экспорт и импорт данных в/из файлов Excel.
- Возможность использования приложения как терминала сбора данных и обмена информацией с внешними системами.
- Ввод данных с нескольких устройств с автоматической синхронизацией в облачном хранилище.
- Работа в оффлайн-режиме с последующей синхронизацией при подключении к интернету.
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Отзывы о программе Учет Товаров. Склад Онлайн
Admin
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