Программы для Android » Офис, документы » Финансы, учет » Учет Товаров. Склад Онлайн 1.0.41r2

Учет Товаров. Склад Онлайн для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.41r2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:30.19 Мб
СКАЧАТЬ
Учет Товаров. Склад Онлайн скриншот № 2
Учет Товаров. Склад Онлайн скриншот № 3
Учет Товаров. Склад Онлайн скриншот № 4

Учет Товаров. Склад Онлайн - это многофункциональное приложение для управления запасами и продажами, идеально подходящее для небольших магазинов и складов. Программа позволяет синхронизировать данные между устройствами, обеспечивая совместную работу нескольких пользователей. Каждый пользователь может иметь свои права доступа, ограниченные определенными функциями и складами, что повышает безопасность и удобство использования.

Это приложение помогает поддерживать порядок в бизнесе, предоставляя возможность управлять складскими запасами, закупками и продажами с мобильного устройства. Вся информация синхронизируется автоматически, что позволяет работать в режиме реального времени из любого места.

Список основных возможностей приложения Учет Товаров. Склад Онлайн:

  • Каталог товаров с возможностью добавления наименований, описаний, фотографий и штрих-кодов.
  • Возможность создания групп товаров для упрощения их классификации.
  • Регистрация продаж и покупок, а также учет приходов и расходов на складе.
  • Использование камеры телефона или внешнего сканера для сканирования штрих-кодов.
  • Контроль минимальных остатков товаров с уведомлениями о снижении количества.
  • Учет покупателей и поставщиков, возможность задания скидок для покупателей.
  • Поддержка нескольких торговых точек и складов в одном приложении.
  • Учет общих затрат, таких как аренда, зарплата и прочие расходы.
  • Быстрая инвентаризация для контроля товарных остатков.
  • Разнообразные отчеты о продажах, покупках, обороте, прибыли и убытках.
  • Экспорт и импорт данных в/из файлов Excel.
  • Возможность использования приложения как терминала сбора данных и обмена информацией с внешними системами.
  • Ввод данных с нескольких устройств с автоматической синхронизацией в облачном хранилище.
  • Работа в оффлайн-режиме с последующей синхронизацией при подключении к интернету.
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

скачать QIWIQIWI 4.31.0

QIWI - при помощи этого приложения вы сможете в считанные секунды оплатить коммунальные...

скачать Сбербанк ОнлайнСбербанк Онлайн 200-11-01

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая...

скачать MonobankMonobank 1.47.1

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность...

скачать Google PayGoogle Pay 24.24.646137783

Отличная возможность быстро и легко оплачивать покупки с помощью телефона, не тратя время...

скачать Займ онлайн – PlatizaЗайм онлайн – Platiza 3.0.235

Российский сервис оформления займов, благодаря которому можно быстро, легко и без...

скачать Приват24Приват24 6.64.01

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

Отзывы о программе Учет Товаров. Склад Онлайн

Admin

Отзывов о программе Учет Товаров. Склад Онлайн 1.0.41r2 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв