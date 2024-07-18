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Генератор счетов-фактур для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.5.63 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:75.64 Мб
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Генератор счетов-фактур — это удобное и простое в использовании приложение для создания счетов и смет. Разработанное специально для малого бизнеса, подрядчиков и фрилансеров, оно позволяет легко и быстро создавать, отправлять и отслеживать инвойсы и сметы прямо с вашего телефона. Приложение помогает вести учет доходов и расходов, что позволяет ускорить процесс оплаты счетов и поддерживать профессиональный имидж.

В бесплатной версии приложения доступно ограниченное количество документов, однако подписка открывает доступ к неограниченному количеству счетов и смет. Генератор счетов-фактур позволяет мгновенно создавать и отправлять счета в формате PDF, а также вести учет платежей. Приложение обеспечивает удобство и простоту использования, что делает его идеальным инструментом для профессионалов, которые хотят сосредоточиться на своем бизнесе.

Основные возможности приложения Генератор счетов-фактур:

  • Создание смет, инвойсов и счетов для любых товаров и услуг.
  • Отправка смет клиентам с возможностью их преобразования в счета.
  • Персонализация шаблонов счетов-фактур.
  • Настройка полей счетов, включая объем товаров и услуг, стоимость и количество позиций.
  • Указание условий оплаты счетов (30 дней, 14 дней и т.д.).
  • Генерация квитанций с использованием шаблонов.
  • Предоставление скидок для отдельных позиций или общей суммы.
  • Применение налоговых ставок к отдельным позициям или общей сумме, с указанием стоимости с учетом налогов или без них.
  • Размещение логотипа компании на шаблонах счетов.
  • Создание инвойсов и смет в формате PDF.
  • Отправка смет, инвойсов и квитанций по электронной почте, мессенджерам (WhatsApp и т.д.) и SMS.
  • Добавление подписи на счета и сметы.
  • Прикрепление изображений к счетам и сметам.
  • Прием платежей с помощью банковских карт, чеков и наличных.
  • Получение уведомлений о доставке счета клиенту.
  • Ведение учета финансов с помощью отчетов.
  • Быстрое преобразование списка контактов в клиентскую базу.
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