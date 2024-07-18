Генератор счетов-фактур — это удобное и простое в использовании приложение для создания счетов и смет. Разработанное специально для малого бизнеса, подрядчиков и фрилансеров, оно позволяет легко и быстро создавать, отправлять и отслеживать инвойсы и сметы прямо с вашего телефона. Приложение помогает вести учет доходов и расходов, что позволяет ускорить процесс оплаты счетов и поддерживать профессиональный имидж.

В бесплатной версии приложения доступно ограниченное количество документов, однако подписка открывает доступ к неограниченному количеству счетов и смет. Генератор счетов-фактур позволяет мгновенно создавать и отправлять счета в формате PDF, а также вести учет платежей. Приложение обеспечивает удобство и простоту использования, что делает его идеальным инструментом для профессионалов, которые хотят сосредоточиться на своем бизнесе.

Основные возможности приложения Генератор счетов-фактур: