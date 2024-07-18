Генератор счетов-фактур для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.5.63 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Invoice Simple
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|75.64 Мб
|СКАЧАТЬ
Генератор счетов-фактур — это удобное и простое в использовании приложение для создания счетов и смет. Разработанное специально для малого бизнеса, подрядчиков и фрилансеров, оно позволяет легко и быстро создавать, отправлять и отслеживать инвойсы и сметы прямо с вашего телефона. Приложение помогает вести учет доходов и расходов, что позволяет ускорить процесс оплаты счетов и поддерживать профессиональный имидж.
В бесплатной версии приложения доступно ограниченное количество документов, однако подписка открывает доступ к неограниченному количеству счетов и смет. Генератор счетов-фактур позволяет мгновенно создавать и отправлять счета в формате PDF, а также вести учет платежей. Приложение обеспечивает удобство и простоту использования, что делает его идеальным инструментом для профессионалов, которые хотят сосредоточиться на своем бизнесе.
Основные возможности приложения Генератор счетов-фактур:
- Создание смет, инвойсов и счетов для любых товаров и услуг.
- Отправка смет клиентам с возможностью их преобразования в счета.
- Персонализация шаблонов счетов-фактур.
- Настройка полей счетов, включая объем товаров и услуг, стоимость и количество позиций.
- Указание условий оплаты счетов (30 дней, 14 дней и т.д.).
- Генерация квитанций с использованием шаблонов.
- Предоставление скидок для отдельных позиций или общей суммы.
- Применение налоговых ставок к отдельным позициям или общей сумме, с указанием стоимости с учетом налогов или без них.
- Размещение логотипа компании на шаблонах счетов.
- Создание инвойсов и смет в формате PDF.
- Отправка смет, инвойсов и квитанций по электронной почте, мессенджерам (WhatsApp и т.д.) и SMS.
- Добавление подписи на счета и сметы.
- Прикрепление изображений к счетам и сметам.
- Прием платежей с помощью банковских карт, чеков и наличных.
- Получение уведомлений о доставке счета клиенту.
- Ведение учета финансов с помощью отчетов.
- Быстрое преобразование списка контактов в клиентскую базу.
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Отзывы о программе Генератор счетов-фактур
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